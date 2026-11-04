Győzött, így élre állt az Újpest a futsal NB I-ben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.04. 23:33
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Fotó: Újpest FC/Jani Martin
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Újpest Airnergy Mad Dogs futsal NB I
Az Újpest csapata 3–2-es győzelmet aratott az Airnergy vendégeként a férfi futsal NB I 9. fordulójában.

Bár több hiányzója is volt, az Újpest végül 3–2-re nyert az Airnergy otthonában, így kétpontos előnyre tett szert a Veszprémmel szemben.

Suscsák Máté duplázott, a harmadik újpesti gólt Rutai Balázs szerezte. Az Airnergy 2–0 után Thiago Cardoso öngóljával, majd 3–1 után Barabás Miklós révén szépített.

FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
Airnergy FC–Újpest 2–3
A bajnokság állása: 1. Újpest 26 pont, 2. Veszprém 24, 3. Nyírbátor 21, 4. DEAC 19, 5. Berettyóújfalu 18, 6. Nyírbátor 11, 7. TFSE 11, 8. Magyar Futsal Akadémia 11, 9. H.O.P.E. 9, 10. Airnergy 8, 11. Aramis 7, 12. Kincsem 0

 

Újpest Airnergy Mad Dogs futsal NB I
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