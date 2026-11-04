Győzött, így élre állt az Újpest a futsal NB I-ben

Bár több hiányzója is volt, az Újpest végül 3–2-re nyert az Airnergy otthonában, így kétpontos előnyre tett szert a Veszprémmel szemben.

Suscsák Máté duplázott, a harmadik újpesti gólt Rutai Balázs szerezte. Az Airnergy 2–0 után Thiago Cardoso öngóljával, majd 3–1 után Barabás Miklós révén szépített.

FUTSAL

FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ

Airnergy FC–Újpest 2–3

A bajnokság állása: 1. Újpest 26 pont, 2. Veszprém 24, 3. Nyírbátor 21, 4. DEAC 19, 5. Berettyóújfalu 18, 6. Nyírbátor 11, 7. TFSE 11, 8. Magyar Futsal Akadémia 11, 9. H.O.P.E. 9, 10. Airnergy 8, 11. Aramis 7, 12. Kincsem 0