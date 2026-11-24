A közösségi médiában terjedő felvételen jól látható, ahogy a futballisták egymásnak esnek: többen ütéseket váltanak, néhány játékos pedig a földre kerül, ahol még rúgásokat is kap. A pályán hamar teljes lett a káosz, a mérkőzés pedig inkább hasonlított egy tömegverekedésre, mint egy nemzetközi sporteseményre.

A helyzet annyira elfajult, hogy több embernek is a pályára kellett rohannia, hogy szétválasszák a dulakodókat. Voltak, akik megpróbálták elhúzni egymástól a játékosokat, miközben a küzdelem több ponton is folytatódott.

A match between Morocco and Colombia at the 2026 Dwarf World Cup erupted into an all-out brawl after the teams played to a 1-1 draw. https://t.co/FiANAvN3RC — Daily Loud (@DailyLoud) November 23, 2026

Az incidensről készült videó rövid idő alatt hatalmas figyelmet kapott a közösségi médiában. A felvételek sokaknál felháborodást váltottak ki, többen is megkérdőjelezték, hogyan fajulhatott idáig a labdarúgó-mérkőzés.

A törpenövésűek világbajnoksága az alacsony növésű sportolók számára biztosít nemzetközi versenyzési lehetőséget. A marokkói és kolumbiai csapat összecsapása azonban nem a sportteljesítmény, hanem a pályán történtek miatt került a figyelem középpontjába.

Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy történt-e sérülés, illetve milyen fegyelmi következményekkel számolhatnak a verekedés résztvevői.