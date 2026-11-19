Futsal NB I: Nyíregyházán botlott a listavezető
A Nyíregyháza meglepetésre legyőzte hazai pályán az első helyezett Újpestet a férfi futsal NB I csütörtöki játéknapján.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ
Nyíregyháza–Újpest 5–4
Magyar Futsal Akadémia–Kincsem Lovaspark Futsal 7–2
TFSE–H.O.P.E. Futsal 3–4
Airnergy FC–Nyírbátor 1–3
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