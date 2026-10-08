Már nem hibátlan a Veszprém, az Újpest nyerte a rangadót a futsal NB I-ben

Az eddig hibátlan Veszprém a 6. percben került hátrányba, miután Szalmás Zoltán kilőtte a bal felsőt, majd a másik oldalon Kovács Máté a lécet találta el, így elmaradt az egyenlítés. Helyette Czerman Márk kisbüntetőből növelte a hazai előnyt, de még a szünet előtt jött a szépítés, Lipl Noel a kapu bal oldalába lőtt.

A fordulás után egyenlítettek is a vendégek, ugyanis Tarnóczi Marcell kapus eladta a labdát, Lipl Noel pedig az üres kapuba lőtt. Nem maradt sokáig döntetlen az állás, Czerman Márk és Thiago is kilőtte a jobb alsót, ezzel két góllal ismét ellépett a címvédő. Hiába hajrázott a Veszprém, nem talált már be, így az Újpest a győzelmével előzött – igaz, egy mérkőzéssel többet játszott.

FÉRFI FUTSAL NB I

8. FORDULÓ

Újpest–Veszprém 4–2

PÉNTEKEN JÁTSSZÁK

18.30: Berettyóújfalu–TFSE

18.30: DEAC–Kincsem Lovaspark

19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia

19.50: Aramis SE–Airnergy FC

20.45: H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza