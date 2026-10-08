Nemzeti Sportrádió

Már nem hibátlan a Veszprém, az Újpest nyerte a rangadót a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.08. 21:20
null
Két góllal nyert az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 8. fordulójában a címvédő Újpest hazai pályán 4–2-re legyőzte az eddig hibátlan Veszprémet csütörtök este.

Az eddig hibátlan Veszprém a 6. percben került hátrányba, miután Szalmás Zoltán kilőtte a bal felsőt, majd a másik oldalon Kovács Máté a lécet találta el, így elmaradt az egyenlítés. Helyette Czerman Márk kisbüntetőből növelte a hazai előnyt, de még a szünet előtt jött a szépítés, Lipl Noel a kapu bal oldalába lőtt.

A fordulás után egyenlítettek is a vendégek, ugyanis Tarnóczi Marcell kapus eladta  a labdát, Lipl Noel pedig az üres kapuba lőtt. Nem maradt sokáig döntetlen az állás, Czerman Márk és Thiago is kilőtte a jobb alsót, ezzel két góllal ismét ellépett a címvédő. Hiába hajrázott a Veszprém, nem talált már be, így az Újpest a győzelmével előzött – igaz, egy mérkőzéssel többet játszott.

FÉRFI FUTSAL NB I
8. FORDULÓ
Újpest–Veszprém 4–2

PÉNTEKEN JÁTSSZÁK
18.30: Berettyóújfalu–TFSE
18.30: DEAC–Kincsem Lovaspark
19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia
19.50: Aramis SE–Airnergy FC
20.45: H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza

Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
Legfrissebb hírek

A svédeket is legyőzte a magyar válogatott a női futsal Eb-selejtezőben

Magyar válogatott
5 órája

Női futsal Eb-selejtező: a bosnyákok legyőzésével kezdett a magyar válogatott

Magyar válogatott
Tegnap, 18:12

Csak ikszelt idegenben az Újpest a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.10.05. 23:32

Gálázott a Veszprém és a DEAC a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.10.02. 22:38

Futsal vb-selejtező: három légiós a magyar keretben

Magyar válogatott
2026.10.02. 11:52

Futsal NB I: gálázott a DEAC és a Veszprém is

Labdarúgó NB I
2026.09.28. 23:02

Futsal NB I: hat pontot levontak a Nyíregyházától

Labdarúgó NB I
2026.09.26. 22:39

Nyíregyházán kezdi meg a magyar futsalválogatott a vb-selejtezőt

Magyar válogatott
2026.09.23. 17:53