Gálázott a DEAC, kikapott a Veszprém a futsal NB I-ben

M. B.M. B.
2026.10.30. 22:54
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Fotó: Szolnoki László/DEAC
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Vehir.hu Futsal Veszprém HOPE futsal H.O.P.E. Futsal TFSE futsal Airnergy Mad Dogs Berettyóúfalu futsal NB I Magyar Futsal Akadémia DEAC futsal
Négy mérkőzést rendeztek pénteken a futsal NB I-ben.

FUTSAL
FÉRFI NB I, 10. FORDULÓ
Berettyóújfalu–Airnergy FC 3–1
DEAC–TFSE 6–2
Nyírbátor–Veszprém 5–3
Később
20.45: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia

 

Vehir.hu Futsal Veszprém HOPE futsal H.O.P.E. Futsal TFSE futsal Airnergy Mad Dogs Berettyóúfalu futsal NB I Magyar Futsal Akadémia DEAC futsal
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