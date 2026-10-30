Gálázott a DEAC, kikapott a Veszprém a futsal NB I-ben
Négy mérkőzést rendeztek pénteken a futsal NB I-ben.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 10. FORDULÓ
Berettyóújfalu–Airnergy FC 3–1
DEAC–TFSE 6–2
Nyírbátor–Veszprém 5–3
Később
20.45: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia
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