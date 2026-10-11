NB I: Kispest-Honvéd–Újpest

NB I

9. FORDULÓ

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 0–0 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Budapest, Bozsik Aréna. Vezeti: Bogár Gergő

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párharca, 1916 óta ugyanis már a 222. alkalommal találkoznak az élvonalban, eddig 221 bajnokin 58-szor a kispestiek, 108-szor az újpestiek győztek, 55 összecsapás pedig döntetlennel ért véget.

♦ A lila-fehéreknek 1926-tól 1935-ig volt egy 18 mérkőzéses diadalsorozatuk és egy 1942-ig tartó 33 meccses veretlenségi szériájuk a kispestiekkel szemben, ez magyarázza az örökmérlegben az újpestiek tetemes fölényét. A legutóbbi 11 találkozójukból a Honvéd – 4 iksz és 6 vereség mellett – csak egyet tudott megnyerni, de azt 2022 márciusában a Szusza Ferenc Stadionban (2–0) éppen akkor, amikor a piros-feketéket Nebojsa Vignjevics, a korábbi, majd későbbi újpesti vezetőedző dirigálta. Azóta egy gól nélküli döntetlen, majd két egygólos lila-fehér siker következett (2–1 és 1–0).

♦ Érdekesség, hogy a legutóbbi 6 találkozójukon Szappanos Péter még a kispestiek kapuját védte, most azonban már az újpestiek hálóját fogja őrizni.

♦ A Honvéd pályaválasztása mellett a 110. mérkőzésük jön, hazai szemszögből 31–33–45 a mérleg. A kispestiek vendéglátóként 8 találkozó óta nyeretlenek a IV. kerületiek ellen (3 iksz, 5 vereség), legutóbb 2017 augusztusában tudták legyőzni őket (2–1). A legutóbbi két alkalommal, a 2022–2023-as idényben a piros-feketék gólképtelennek bizonyultak az újpestiekkel szemben (0–0 és 0–1).

♦ A kispesti csapat az utolsó helyről vág neki a rangadónak, és az egyik olyan együttes a mezőnyben, amelyik az előző 2 bajnokiján nem tudott pontot szerezni.

♦ Az előző 3 fordulóban az Újpest gyűjtötte be a legtöbb pontot (7), ráadásul úgy, hogy hátrányból 2-szer fordítani tudott, egyszer pedig döntetlenre mentette a meccset.

♦ A Honvéd hazai eredménysora 1 vereség, 1 döntetlen és 1 győzelem, tehát a csapat közepes teljesítmény mellett fejlődő tendenciát mutat.

♦ A lila-fehérek mind a 4 házon kívüli fellépésükön 2 gólt kaptak, a mérlegük 1–1–2. Az egyetlen győzelmüket augusztus elején, Kisvárdán érték el (4–2), legutóbb kétgólos hátrányból mentettek meg egy pontot az FTC otthonában (2–2).