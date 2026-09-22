Visszatért a Red Bullhoz Isack Hadjar – hivatalos
A Formula–1-ben érdekelt Red Bull a hivatalos felületein közölte, hogy az augusztusban csuklósérülést szenvedő Isack Hadjar felépült, s a hétvégi Azeri Nagydíjon már ott lesz a mezőnyben.
Mindez azt jelenti, hogy a francia versenyzőt eddig helyettesítő Liam Lawson visszatér a Racing Bullshoz – az új-zélandi pilótát Cunoda Juki pótolta a Red Bull „kistestvérénél”.
A bakui városi pályán sorra kerülő Azeri Nagydíjat rendhagyó módon csütörtöktől szombatig rendezik: az időmérőt pénteken, a versenyt szombaton futják, mivel a normál program mellett a futam ütközne egy nemzeti ünneppel.
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