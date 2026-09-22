Visszatért a Red Bullhoz Isack Hadjar – hivatalos

Mindez azt jelenti, hogy a francia versenyzőt eddig helyettesítő Liam Lawson visszatér a Racing Bullshoz – az új-zélandi pilótát Cunoda Juki pótolta a Red Bull „kistestvérénél”.

A bakui városi pályán sorra kerülő Azeri Nagydíjat rendhagyó módon csütörtöktől szombatig rendezik: az időmérőt pénteken, a versenyt szombaton futják, mivel a normál program mellett a futam ütközne egy nemzeti ünneppel.