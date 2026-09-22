Nemzeti Sportrádió

Rövidebbek lesznek az F1-es futamok a jövő évtől

2026.09.22. 11:19
(Fotó: AFP)
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F1 Formula–1 FIA
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Formula–1-es bizottsága elfogadta azt a javaslatot, amelynek értelmében a jövő évtől kezdve az eddigi 305 kilométerről 290 kilométerre csökken a világbajnoki futamok minimális versenytávja.

 

Ez a döntés azt is jelenti, hogy a nagydíjakon a helyszíntől függően kettő vagy három körrel kevesebb vár majd a versenyzőkre.

A testület az FIA londoni kirendeltségén tartott ülésén hagyta jóvá a tervezett módosítást, s amint az a később kiadott közleményben olvasható, ezzel a versenytávra vonatkozó szabályok összhangba kerülnek a motorokra vonatkozó, 2027-től érvényes előírásokkal, különös tekintettel az üzemanyag-átfolyást érintő finomításokkal.

A szövetség F1-es bizottsága abban is egyetértett, hogy eltörlik a futamok rajtjától a leintésig jelenleg érvényes háromórás limitidőt, amelybe az esőzés, vagy egyéb tényezők miatt bekövetkező megszakítások is beleszámítottak. A tényleges versenyzésre vonatkozó kétórás maximális idő ugyanakkor érvényben marad, de a félbeszakított viadalok esetére fix időpontot vezetnek be, amelyet elérve mindenképpen be kell szüntetni a versenytevékenységet. Az FIA közleménye szerint ennek az a célja, hogy a nézők a lehető legnagyobb eséllyel élvezhessék a teljes futamot akkor is, ha azt meg kell szakítani valamilyen okból. A bizottság arról is döntött, hogy a nagydíjak szervezőinek nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a szabadedzések időtartamának meghosszabbítására, arra az esetre, ha a tréninget félbe kell szakítani.

A közlemény kitért arra is, hogy a gyártókkal folytatott egyeztetéseket és a sportszakmai tanácsadó testület ajánlását követően a jövő évtől eltörlik a sebességváltók homologizációs, azaz engedélyeztetési kötelezettségét, az FIA szerint ugyanis ezzel megőrzik a fejlesztési szabadságot a beszállítók számára.

 

F1 Formula–1 FIA
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