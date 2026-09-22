„Amikor legközelebb megláttam, már alatta feküdtem” – Andros Townsend a bizarr hengerincidensről

„Akárhányszor visszanézem, hitetlenkedve borzadok. Szörnyű belegondolni, miféle következményei lehettek volna. Nagy szerencse, hogy sikerült a legjobb pillanatban eldőlnöm úgy, hogy semmim se törjön el, miközben rám gurul a henger” – idézi a BBC a történtekről beszámoló 13-szoros angol válogatott labdarúgót, aki egy éve a thaiföldi élvonalban játszik, nyári váltása óta a PT Prachuap nevű klubot erősíti.

A 35 éves futballista már azt furcsállotta, hogy bemelegítés közben a pálya mindkét oldalán dolgozik egy-egy gyephenger.

„Azon tanakodtam, láttam-e már ilyesmit valaha. És hogy vajon mit csinálnak. De hát mennünk kellett melegíteni, nem foglalkoztam velük tovább. Aztán amikor legközelebb megláttam a hengert, már alatta feküdtem. Néhány véraláfutással és dudorral megúsztam szerencsére.”

Townsend bal bokáját és bal térdét már műtötték korábban, azokban a rémisztő pillanatokban attól félt, hogy újra azokkal lesz baja.

„Elég ijesztő volt, amikor átment a bal lábamon. Bal kézzel fel tudtam fogni a súly egy részét, majd ott termettek a többiek, és megemelték a hengert annyira, hogy kikászálódjak alóla. Aztán nagyot néztek, hogy folytatom a bemelegítést. Szerintük azonnal orvoshoz kellett volna mennem.”

Hát nem ment: inkább az utolsó percekben csereként pályára lépett…

Csapata 3–0-s győzelemmel zárta a Pattani elleni idegenbeli meccset, három forduló után hat ponttal áll.