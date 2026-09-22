Nemzeti Sportrádió

„Amikor legközelebb megláttam, már alatta feküdtem” – Andros Townsend a bizarr hengerincidensről

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 12:48
Andros Townsend (Fotó: Getty Images)
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Andros Townsend Thaiföld baleset
Andros Townsend még mindig nem érti, hogyan gurulhatott át rajta egy gyephenger bemelegítés közben, thaiföldi klubtársai viszont azt nem értik, hogy a történtek után nem sokkal hogyan léphetett pályára az angol labdarúgó.

Andros Townsend a közösségi médiában eredetileg csupán egy vicces megjegyzéssel kommentálta a lapunk által is bemutatott szombati esetet („Most kiderült, hogy a Stoke elleni idegenbeli meccseknél is van rosszabb”), de a Piers Morgan fémjelezte Sports Uncensored című műsorban hosszabban is beszélt a történtekről a neves angol médiaszemélyiségnek.

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Andros Townsend ezek után leült a kispadra, majd csereként egy percet játszott a bajnoki találkozón.

„Akárhányszor visszanézem, hitetlenkedve borzadok. Szörnyű belegondolni, miféle következményei lehettek volna. Nagy szerencse, hogy sikerült a legjobb pillanatban eldőlnöm úgy, hogy semmim se törjön el, miközben rám gurul a henger” – idézi a BBC a történtekről beszámoló 13-szoros angol válogatott labdarúgót, aki egy éve a thaiföldi élvonalban játszik, nyári váltása óta a PT Prachuap nevű klubot erősíti.

A 35 éves futballista már azt furcsállotta, hogy bemelegítés közben a pálya mindkét oldalán dolgozik egy-egy gyephenger.

„Azon tanakodtam, láttam-e már ilyesmit valaha. És hogy vajon mit csinálnak. De hát mennünk kellett melegíteni, nem foglalkoztam velük tovább. Aztán amikor legközelebb megláttam a hengert, már alatta feküdtem. Néhány véraláfutással és dudorral megúsztam szerencsére.”

Townsend bal bokáját és bal térdét már műtötték korábban, azokban a rémisztő pillanatokban attól félt, hogy újra azokkal lesz baja.

„Elég ijesztő volt, amikor átment a bal lábamon. Bal kézzel fel tudtam fogni a súly egy részét, majd ott termettek a többiek, és megemelték a hengert annyira, hogy kikászálódjak alóla. Aztán nagyot néztek, hogy folytatom a bemelegítést. Szerintük azonnal orvoshoz kellett volna mennem.”

Hát nem ment: inkább az utolsó percekben csereként pályára lépett…

Csapata 3–0-s győzelemmel zárta a Pattani elleni idegenbeli meccset, három forduló után hat ponttal áll.

 

Andros Townsend Thaiföld baleset
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