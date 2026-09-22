Ezt nem teszik zsebre Pérezék: kőkeményen nekiment a Realnak a ligaelnök
Továbbra is áll a bál az spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban játszott Atlético Madrid–Real Madrid mérkőzésen tapasztalt bírói hibák miatt. José Mourinho vezetőedző a játékvezetőt, Miguel Ortiz Ariast és a VAR-szobában tevékenykedő Daniel Jesús Trujillót tette felelőssé, amiért csapata vasárnap 2–1-re elveszítette a találkozót.
„Két egyértelmű piros lapról van szó, ami elmaradt. Később emberhátrányban rengeteg nehézségünk volt, nekem pedig csak annyi maradt, hogy a végén megöleljem a játékosaimat, akik nagyszerű első félidőt produkáltak” – mondta többek között a meccs utáni sajtótájékoztatón a portugál tréner, aki azt is kifogásolta, miért nem FIFA-játékvezetőt küldött a mérkőzésre a szövetség.
Mourinho szavaira meglehetősen élesen reagált a La Liga elnöke, Javier Tebas, aki X-bejegyzésben fejtette ki véleményét a kialakult helyzetről.
„Ha éppen nem Negreira a hibás, akkor bírók; vagy az, hogy nem nemzetközi játékvezető fújta a meccset. Minden klub mérkőzéseit vezethetik FIFA-bírók, de olyanok is, akik nem azok. Senki sem választhat »étlapról« a bíróküldésnél” – fogalmazott a sportvezető, aki arra is reagált, mi lenne, ha Real Madrid az őt ért sérelmek miatt kiszállna a Ligából.
„A Real Madrid a bajnokság kulcsfontosságú résztvevője. De azt kijelenteni, hogy nélkülük a liga »értéktelen«, nem más, mint a többiek lenézése. A sorozatot senki sem sajátíthatja ki” – idézi a Marca Tebast, aki úgy véli, a „királyiak” panaszáradatukkal csak a pályán mutatott gyengélkedésükről akarják elterelni a figyelmet.
„Aki arról beszél, hogy Real Madridot kipécézték maguknak a játékvezetők, nem ebben a galaxisban él. Ez a narratíva csak arra jó, hogy azokat a hibákat eltakarják vele, amelyek a szezon első néhány meccsén egyértelműen megmutatkoztak. Könnyebb összeesküvés-elméleteket gyártani, mint megmagyarázni, mi miért történik a pályán – tette hozzá. – Le kellene venni a szemellenzőt! Még csak szeptember van, és máris azt állítják, hogy a ligában a kárukra csalnak. Ezt nem hiszi el senki, akinek egy csepp józan esze is van.”
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 2–1 (0–0)
Madrid, Metropolitano Stadion, 70 514 néző. Vezette: Ortíz
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 89.), Hancko – Giuliano Simeone, Baena (Lookman, 67.), J. Cardoso, Grimaldo – I Kang In (Hjulmand, 89.), J. David (J. Álvarez, 62.). Vezetőedző: Diego Simeone
REAL: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni (Camavinga, 71.) – Güler (Rüdiger, 54.), Jude Bellingham (B. Silva, 82.), Vinícius Júnior (Y. Diomandé, 54.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Grimaldo (53. – 11-esből), J. David (59.), ill. Rüdiger (90.)
Kiállítva: Huijsen (52.)