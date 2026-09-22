Ezt nem teszik zsebre Pérezék: kőkeményen nekiment a Realnak a ligaelnök

Mourinho szavaira meglehetősen élesen reagált a La Liga elnöke, Javier Tebas, aki X-bejegyzésben fejtette ki véleményét a kialakult helyzetről.

„Ha éppen nem Negreira a hibás, akkor bírók; vagy az, hogy nem nemzetközi játékvezető fújta a meccset. Minden klub mérkőzéseit vezethetik FIFA-bírók, de olyanok is, akik nem azok. Senki sem választhat »étlapról« a bíróküldésnél” – fogalmazott a sportvezető, aki arra is reagált, mi lenne, ha Real Madrid az őt ért sérelmek miatt kiszállna a Ligából.

„A Real Madrid a bajnokság kulcsfontosságú résztvevője. De azt kijelenteni, hogy nélkülük a liga »értéktelen«, nem más, mint a többiek lenézése. A sorozatot senki sem sajátíthatja ki” – idézi a Marca Tebast, aki úgy véli, a „királyiak” panaszáradatukkal csak a pályán mutatott gyengélkedésükről akarják elterelni a figyelmet.

„Aki arról beszél, hogy Real Madridot kipécézték maguknak a játékvezetők, nem ebben a galaxisban él. Ez a narratíva csak arra jó, hogy azokat a hibákat eltakarják vele, amelyek a szezon első néhány meccsén egyértelműen megmutatkoztak. Könnyebb összeesküvés-elméleteket gyártani, mint megmagyarázni, mi miért történik a pályán – tette hozzá. – Le kellene venni a szemellenzőt! Még csak szeptember van, és máris azt állítják, hogy a ligában a kárukra csalnak. Ezt nem hiszi el senki, akinek egy csepp józan esze is van.”

Ya empiezan los portaCOCes y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 2–1 (0–0)

Madrid, Metropolitano Stadion, 70 514 néző. Vezette: Ortíz

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 89.), Hancko – Giuliano Simeone, Baena (Lookman, 67.), J. Cardoso, Grimaldo – I Kang In (Hjulmand, 89.), J. David (J. Álvarez, 62.). Vezetőedző: Diego Simeone

REAL: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni (Camavinga, 71.) – Güler (Rüdiger, 54.), Jude Bellingham (B. Silva, 82.), Vinícius Júnior (Y. Diomandé, 54.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Grimaldo (53. – 11-esből), J. David (59.), ill. Rüdiger (90.)

Kiállítva: Huijsen (52.)