A védekezés rendben van, a támadáson kell csiszolni a Honvéd pólócsapatánál

„Mindig a legmagasabb célt tűzzük ki, nem volt ez másképp most, a Bajnokok Ligája selejtezője előtt sem – mondta a Nemzeti Sportnak a Honvéd férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője, Szivós Márton. – Ennek értelmében a továbbjutásért utaztunk Splitbe, még akkor is, ha a realitás nem feltétlenül a vágyainkat tükrözte. De ebben nincs semmi meglepő, a realitásokért nem megyünk sehová. Sajnos ezt a lépcsőfokot most nem sikerült megugrani.”

Jól kezdett a Honvéd, szoros meccset játszott a Panathinaikosszal szombaton, viszont 9–7-es vereség lett a vége. A mindent eldöntő vasárnapi mérkőzésen a hazai Jadran Split 12–6-ra bizonyult jobbnak, ezzel eldőlt, hogy a fővárosi együttesnek nem sikerült 17 év után ismét kiharcolnia a BL-főtáblás szereplés jogát.

„A Panathinaikosz volt a csoport favoritja, görög, olasz és amerikai válogatottakat tud a keretében, nagyon masszív együttesről van szó, amely ezen a nyáron tovább erősödött az előző idényhez képest. Ettől függetlenül nyerni szerettünk volna, kifejezetten jó meccset játszottunk, hátul szerintem fantasztikusan teljesítettünk, kilenc gólon tartottuk az ellenfelet, ami remek eredmény. Sajnos emellett a gólszerzésre nem maradt elég energiánk. Bíztunk abban, hogy a Jadrannal szemben lesz esélyünk, egy ideig jól bírtuk, aztán sajnos elfogytunk, főleg elöl. A tizenkét kapott gól teljesen normális, nem extra védekezésre utal, de vállalható, a hat találat nyilván kevés, ez megmutatkozott. Mindkét csapat erősebb volt nálunk, és talán – nem felmentve minket – az sem segített, hogy a mi két mérkőzésünk között tizenöt óra telt el, míg a Jadran harminckilenc órát pihenhetett, mielőtt vízbe ugrott ellenünk. Nem ezen múlt, de nem nekünk kedvezett a helyzet. Jobban kellett volna játszanunk, sajnos ez most így alakult.”

A Honvédnak ezzel nem kell letennie a nemzetközi szereplésről, kiesésével az Eurokupa csoportkörében folytathatja a küzdelmet.

„Nagyjából ugyanúgy tekintek erre a sorozatra, mint a BL-re. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből kiesett csapatok is szerepelnek benne, ráadásul a kieséses szakaszába érkeznek azok a klubok, amelyek a BL csoportköréből nem jutottak tovább. Rengeteget tanulhatunk az Eurokupában, de elsősorban nem ezért ugrunk vízbe, természetesen minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Rendkívül kemény sorozatról van szó, tudjuk és látjuk, hogy nem tartozunk a favoritok közé, de ahogyan arra már utaltam: a céljaink mindig magasabban vannak, mint ahol a képességeink.”

A BL-selejtezős meccsekből is kiindulva mondhatjuk, hogy a Honvéd védekezése alapvetően rendben van, a legtöbbet támadásban kell fejlődnie: „A védekezéssel rengeteget foglalkozunk, nem csak most, régóta így van ez, az eredményeink főként ezen múltak. Való igaz, a legnagyobb előrelépési lehetőség elöl, a gólok számában rejlik, erre megoldást kell találnunk.”

A Honvéd ezüstéremmel zárta az ob I legutóbbi kiírását, Szivós Mártonék természetesen ezúttal is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érmes helyek egyikén végezhessenek: „Nagyon különleges feladat a bajnokság, a lebonyolítása miatt minden alapszakaszmeccsre úgy kell tekinteni, mintha minimum elődöntő lenne. Ennek oka, hogy pontveszteség esetén rögtön olyan helyzetbe kerülhetünk, amelyből rendkívül nehéz visszakapaszkodnunk. Az alapszakaszban el kell érni a lehető legjobb pozíciót, a mezőnyből természetesen kiemelkedik a Ferencváros, ami minket illet: minden egyes pontért rendkívül keményen meg kell küzdeni. És mi így is teszünk!”



