Történelmi döntőkkel zárult a teqball az Ázsiai Játékokon

Sikerrel debütált a teqball az Ázsiai Játékokon. A nagojai Higashi Sports Centerben öt versenyszámban (női és férfi egyes, női és férfi páros, vegyes páros) rendeztek döntőket. A legeredményesebb nemzet Thaiföld lett, amely három aranyéremmel zárt éremtáblázaton; Mianmar és Dél-Korea egy-egy aranyérmet szerzett, s összesen tíz ország sportolóinak nyakába akasztottak medáliát.

A telt ház előtt zajló finálékat a helyszínen tekintette meg Joaan bin Hamad al-Thani sejk, az Ázsiai Olimpiai Tanács és a Katari Olimpiai Bizottság elnöke, valamint Carles Puyol, az FC Barcelona és a spanyol labdarúgó-válogatott korábbi labdarúgója, akik az éremátadásnál is közreműködtek.

Fotó: fiteq.org

A teqball.hu tájékoztatójából kiderül: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Teqballszövetség (FITEQ) között megkezdődött a konzultáció azzal a távlati céllal, hogy a sportág bekerüljön az olimpiai játékok programjába – az ehhez vezető minősítéshez a FITEQ-nek számos szervezeti, sportirányítási és egyéb követelménynek kell megfelelnie.

