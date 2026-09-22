Nemzeti Sportrádió

Történelmi döntőkkel zárult a teqball az Ázsiai Játékokon

V. H. L.V. H. L.
2026.09.22. 12:29
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Fotó: fiteq.org
Címkék
Ázsia-játékok Joaan bin Hamad al-Thani döntők Carles Puyol teqball
Telt ház, öt döntő, tíz éremszerző nemzet és sporttörténelmi pillanatok Nagojában – a teqball bemutatkozott az Ázsiai Játékokon. A záró napot az Ázsiai Olimpiai Tanács elnöke és Carles Puyol is a helyszínen követte, miközben a Nemzetközi Teqballszövetségnél (FITEQ) távlati célként már azon dolgoznak, hogy sportág bekerülhessen az olimpiai játékok programjába.

Sikerrel debütált a teqball az Ázsiai Játékokon. A nagojai Higashi Sports Centerben öt versenyszámban (női és férfi egyes, női és férfi páros, vegyes páros) rendeztek döntőket. A legeredményesebb nemzet Thaiföld lett, amely három aranyéremmel zárt éremtáblázaton; Mianmar és Dél-Korea egy-egy aranyérmet szerzett, s összesen tíz ország sportolóinak nyakába akasztottak medáliát.

A telt ház előtt zajló finálékat a helyszínen tekintette meg Joaan bin Hamad al-Thani sejk, az Ázsiai Olimpiai Tanács és a Katari Olimpiai Bizottság elnöke, valamint Carles Puyol, az FC Barcelona és a spanyol labdarúgó-válogatott korábbi labdarúgója, akik az éremátadásnál is közreműködtek.

Fotó: fiteq.org

A teqball.hu tájékoztatójából kiderül: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Teqballszövetség (FITEQ) között megkezdődött a konzultáció azzal a távlati céllal, hogy a sportág bekerüljön az olimpiai játékok programjába – az ehhez vezető minősítéshez a FITEQ-nek számos szervezeti, sportirányítási és egyéb követelménynek kell megfelelnie.
 

 

Ázsia-játékok Joaan bin Hamad al-Thani döntők Carles Puyol teqball
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