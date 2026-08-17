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Távozik a Honvédtól a klub ügyvezetője, Séllei Árpád – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.17. 18:50
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Séllei Árpád két évig dolgozott ügyvezetőként a Honvédnál (Fotó: honvedfc.hu)
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NB I Kispest-Honvéd FC labdarúgó NB I Bp. Honvéd Séllei Árpád
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kispest-Honvéd FC hétfőn bejelentette, hogy Séllei Árpád közös megegyezéssel távozik a klub ügyvezetői pozíciójából, és a helyét az akadémia igazgatója, Bajúsz Endre veszi át.

Séllei Árpád az elmúlt időszakban meghatározó szerepet töltött be a klub életében. Tevékeny részt vállalt abban, hogy akadémiánkon több fejlesztés el tudott indulni – építőmérnökként a klub nagy hasznát vette többek közt a fejlesztések tervezési fázisában. Mindemellett nagy szerepet vállalt a Puskás Alapítvány újraélesztésében, a partnerkapcsolatok kialakításában és szorosabbá fűzésében.

Munkáját a következetesség, a kitartás és a klub iránti elkötelezettség jellemezte. Az elmúlt időszak eredményeiben és a klub előtt álló lehetőségek megteremtésében az ő munkája is fontos szerepet játszott.

A jövővel kapcsolatos elképzeléseink és a klub további működésének irányai azonban az elmúlt időszakban eltértek egymástól. A kialakult helyzetet mindkét fél korrekt módon kezelte, és az egyeztetések során arra jutottunk, hogy klubunk és Séllei Árpád útja közös megegyezéssel véget ér” – olvasható a kispesti klub közleményében.

Sélleit majdnem napra pontosan két éve nevezték ki, 2024. augusztus 16-án vette át Kun Gergely helyét ügyvezetőként.

NB I Kispest-Honvéd FC labdarúgó NB I Bp. Honvéd Séllei Árpád
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