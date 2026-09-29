Pinezits Máté: Azt hittem, csak poénkodnak…

– Ilyen az, amikor csőstül jön a baj?

– Meglehet… – válaszolta lapunknak Pinezits Máté, az élvonalban jelenleg a tabella hetedik helyén álló MTK Budapest vezetőedzője. – Sorra érkeztek a rossz hírek a sérültekről, de ezen is túl leszünk, megoldjuk a problémát.

– A napokban kidőlt Demjén Patrik, Kerezsi Zalán és Nyers Ádám is. Kezdjük a legbizarrabb, egyben legszégyenletesebb esettel: a hírek szerint a kapust a lakása lépcsőházában támadták meg, s menekülés közben eltört a lábközépcsontja.

– Amikor mondták nekem, mi történt, először azt hittem, csak poénkodnak, annyira abszurdnak hangzott a sztori. Aztán kiderült, a fele sem tréfa… Rettenetes, hogy ilyen megtörténhet, az a legfontosabb, hogy épüljön fel minél előbb.

– Nyers Ádám?

– Csatárunk az U19-es válogatott topolyai, románok elleni mérkőzésén sérült meg a Vilotics-tornán, ugyanaz a bokája, mint amelyikkel a nyáron, a felkészülés idején is bajlódott.

– Kerezsi Zalán?

– Támadónk a hétvégén sérült meg, neki is a bokája fáj, megrúgták a BVSC elleni felkészülési mérkőzésen. Inkább elővigyázatosságból cseréltük le, a jövő heti, Paks elleni bajnokin talán már számíthatunk rá. De hogy pozitívumról is beszélhessünk: jobbszélsőnk, Jurek Gábor az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-meccsen bemutatkozott a felnőttválogatottban, óriási büszkeség ez a családjának, a klubnak, a csapatnak és a stábnak is.

– Vilius Armalas és Ilia Beriasvili a litván, illetve a grúz A-válogatottnál szerepel, s rajtuk kívül is futballoznak az U18-as, az U19-es és az U21-es csapatban is. Mennyien maradtak?

– Tizennégyen edzünk… Ez egyfelől jó, hiszen azt jelzi, játékosaink megfelelően dolgoznak, sorra kapják a meghívókat, nekünk azonban kihívás. Három hét szünetet kell megoldanunk, s három szempontot tartottunk szem előtt: először azt, hogy az itt maradókat tartsuk megfelelő állapotban, akiknek pedig lemaradásuk volt, hozzuk jó kondiba. Aztán nézzük az akadémiánkat, kik lehetnek azok, akik rövid és hosszú távon edzéslehetőséget, majd akár játékperceket kaphatnak az élvonalban. Örülök, hogy kétezertízes, kétezertizenegyes születésű futballisták is kopogtatnak az ajtón. A harmadik szempont az volt, hogy a stábbal az eddigi nyolc bajnokinkat és az egy Magyar Kupa-meccsünket vizsgáljuk meg, mi működött, illetve mi nem.

– Mire jutottak?

– A visszajelzések csak megerősítettek abban, amit éreztem: a Cube adatelemző cég kimutatása szerint a várható pontokat tekintve a Nyíregyházával együtt az élen kellene állnunk a tabellán. A cég a teljesítményt, a játékot és annak szegmenseit figyeli. Adataik szerint a második legtöbb és legjobb minőségű helyzetet teremtjük meg a bajnokságban. Mindezt úgy, hogy a nyáron tizenhárom-tizennégy játékos cserélődött ki, s jelenleg mi vagyunk a harmadik legalacsonyabb átlagéletkorú csapat az NB I-ben. A lényeg, hogy nem vártunk ennyire korán ilyen teljesítményt az újjáalakuló, fiatal kerettől, viszont éppen emiatt vagyunk „szigorúak” önmagunkkal. Ugyanakkor Lábadi Anett pszichológusunk mindig felhívja a figyelmem arra, hogy a lényeges elemeket nem lehet siettetni az életben, mindennek megvan az érési folyamata, a magzat is kilenc hónap alatt fejlődik ki.

– Az egyéni hibák miatt nem szereztek több pontot?

– Ezek mindig lesznek, amíg világ a világ. Eddig azon az oldalon voltunk, hogy rúgtunk hét kapufát, miközben az ellenfeleink nagyrészt megbüntették a hibáinkat, ezért józanul kell figyelnünk az eseményeket, mert akkor tudod, hol tartasz, és hogy előbb-utóbb megfordul a tendencia. Több meccset is be kellett volna húznunk. Két bajnokit mindenesetre kivennék a sorból, ezeket szakmailag nem lehet korrektül elemezni: egy hónapja Debrecenben kettő kettőt játszottunk, de nemcsak a mérkőzés előtt, hanem még aznap is kiesett hat-nyolc játékos betegség miatt, voltak, akik csak gyógyszerrel tudták vállalni a játékot. Egy héttel később a Kisvárda ellen pedig még a Loki elleni meccset nyögtük, többen három-négy kilogramm súlyvesztéssel futballoztak. Kikaptunk kettő egyre, bár a lehetőségek száma alapján nyernünk kellett volna.

– Hol látja jelenleg az MTK helyét az élvonalban?

– Korai erről beszélni, hiszen elég, ha visszatekintünk az előző idényre: a ZTE tíz forduló után az utolsó helyen szerénykedett, végül úgy lett az ötödik, hogy az utolsó meccsén még a bronzérem megszerzésére is volt esélye. Fiatal csapatunk játékában lehetnek hullámzások, de ekkor is ugyanolyan elánnal és nyugalommal kell dolgozni, mint előtte.

– Hivatalosan január elsején vette át az MTK Budapest irányítását. Mennyit fejlődött ebben a csaknem egy évben?

– Jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam, annyi a napi feladat… Inkább úgy fogalmaznék: sikerült elérni, hogy bárkivel is játszunk, támadó szellemű, aktív futballal rukkolunk ki. A szakmai visszajelzések alapján látják és tetszik is sokaknak, mit akarunk csinálni, s ez jó visszacsatolás a stábnak és a játékosaimnak is. Ezt akarjuk még inkább erősíteni. Ők is, én is fejlődni akarok.