NB II: „Három éven belül vissza szeretnénk juttatni a Honvédot az első osztályba"

Mint arról beszámoltunk, az Arago-Sport Kft. lett a Budapest Honvéd FC új tulajdonosa, és a cégcsoportnak az a célja, hogy fokozatos építkezés mentén stabil, sikeres klubként működtesse a Honvédot.

Az új tulajdonos érkezésével a klub vezetősége is változott: távozott Kun Gergely (aki 2022 novembere óta látta el az ügyvezetői feladatokat), helyette Séllei Árpád lett a Honvéd FC Kft. ügyvezetője. Séllei Árpád csaknem két évtizede, 18 éve dolgozik a magyar futballban, a Haladásnak korábban tulajdonosa és ügyvezetője is volt, a szombathelyi klubtól – az ott kialakult káoszos helyzet miatt – 2024 januárjában távozott.

„Tudom, hogy a Honvéd és a Haladás szurkolói jó viszonyt ápolnak egymással, így talán mondhatom, hogy testvérklubtól érkezem Kispestre – kezdte Séllei Árpád. – Tisztában vagyok vele, hogy patinás klubhoz, az egyik legsikeresebb magyar csapathoz érkeztem, amelynek itthon és külföldön rengeteg drukkere van, a korábbi eredmények és a szurkolói bázis miatt pedig érthetően nagyok az elvárások. Nehéz helyzetben vesszük át a Budapest Honvédot, de ennél fontosabb, hogy nagy céljaink vannak, szeretnénk sikereket elérni, a férfi és a női szakággal egyaránt. Közben pedig továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk a saját utánpótlásunknak, hiszen a Magyar Futball Akadémia másfél évtizede jól működő műhely. Fontos, hogy gazdaságilag is stabil klubot építsünk, ehhez megvan a biztos tulajdonosi hátterünk, illetve a futballban szerzett tapasztalatunk is. Tudjuk, hogy a szurkolók sokkal jobb Honvédot szeretnének látni, higgyék el, a mi célunk ugyanez, és bár tisztában vagyunk vele, hogy a sportban időből van a legkevesebb, szeretnénk, ha bizalommal és türelemmel lennének felénk.“

Séllei Árpád mellett Fórizs Sándor is csatlakozik a klubvezetőséghez, ő lesz a Budapest Honvéd sportigazgatója. A két szakember 2021-ben már dolgozott együtt Szombathelyen, míg Fórizs Sándor korábban öt éven keresztül vezette a DVTK női csapatát, ebben az időszakban feljuttatta a gárdát az NB I-be, amely az első osztályban három bajnoki bronzérmet és két Magyar Kupa-ezüstöt szerzett.

„Vannak terveink, fokozatosan kell építkeznünk és egyre jobbá válnunk. A mostani idényben az legfontosabb célunk, hogy jobb eredményt érjünk el, mint az előző szezon kilencedik helye, három éven belül pedig vissza szeretnénk juttatni a Honvédot az első osztályba – mondta Fórizs Sándor, aki az edzőváltásra is kitért. – Csertői Auréléival nem egyeztek a szakmai elképzeléseink, és nagyon korrektül megegyeztünk az elválásról, köszönjük neki az eddigi munkáját. A jövőben szeretnék egy sokat futó, harcias csapatot látni, hogy a mérkőzés után minden játékos úgy jöjjön le a pályáról, hogy mindent megtett a győzelemért, még akkor is, ha ez nem mindig sikerül. A kemény munkában hiszek, ez ad lehetőséget arra, hogy a csapat sikeresen szerepelhessen.“