Nemzeti Sportrádió

Az MTK bejelentette Varga Bence szerződtetését

2026.09.29. 11:02
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Az MTK bejelentette Varga Bence visszatérését (Fotó: mtkbudapest.hu)
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MTK NB I Varga Bence
Az MTK NB I-es labdarúgócsapata megerősítette a Nemzeti Sport értesülését, és bejelentette korábbi kapusa, a 30 éves Varga Bence szerződtetését.
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MTK: ma már érkezik az új kapus Demjén sérülése miatt – NS-infó

A kék-fehéreknél nevelkedett rutinos kapuvédő érkezik, kedden már alá is írhat.

 

„Demjén Patrik sajnálatos, hosszabb távra szóló sérülése után klubunk megállapodott a saját nevelésű Varga Bencével a visszatéréséről. A harmincéves, azonnal bevethető kapus a szezon végéig szóló megállapodást írt alá, és már be is kapcsolódott a mieink edzéseibe” – adta hírül az MTK a hivatalos oldalán.

Varga 2023-ban szerződött az MTK-tól végleg Kecskemétre (előtte, 2021-től kölcsönben szerepelt az alföldi klubnál), a nyáron azonban távozott a KTE-től, azóta szabadon igazolható volt.

A fővárosi klub mai bejelentésében hozzátette, Varga korábban 13 mérkőzésen védte az első csapat kapuját és ebből 11 meccsen nem kapott gólt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Gyánó Marcell (Pécsi MFC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg FF – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia), Varga Bence (Kecskemét, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét kölcsön)
Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)
Kiszemeltek:
Távozók: Átrok Zalán (Zulte Waregem – Belgium), Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Gyánó Marcell (Újpest FC, előtte kooperációs kölcsönben: Kozármisleny), Marin Jurina (bosnyák-horvát, szabadon igazolható), Kádár Tamás (befejezte a pályafutását), Kenesei Noel (Kolorcity Kazincbarcika, legutóbb kölcsönben: OH Leuven – Belgium), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Németh Krisztián (befejezte a pályafutását), Jakub Plsek (cseh, FK Dukla Praha – Csehország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia) 
Kölcsönbe távozók: Belényesi Csaba (Paksi FC), Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Horváth Artúr (FK Csíkszereda – Románia), Laveczky Kristóf (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny). Kooperációs kölcsön (Kozármisleny): Freyer Kristóf, Jádi Balázs, Tóth Márton
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

MTK NB I Varga Bence
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