Kiütötte az FTC-t az újrajátszott meccsen, már nem nyeretlen az ETO a férfi kézilabda NB I-ben

Szeptember 11-én a győri csarnok beázása miatt a 27. percben (17–12-es állásnál) félbeszakadt az ETO–Ferencváros összecsapás, amelyet most vasárnap újrajátszottak, azaz minden kezdődhetett elölről. A hazai csapat jól állt a korábbi találkozón, és gyorsan tett azért, hogy ez ismét így legyen: 6–0-val kezdett. Az FTC először az 5. percben talált be, a második gólját pedig a 11. percben 10–1-nél szerezte.

A szünetre is maradt a tetemes győri előny (22–10), és a ferencvárosi együttes nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez, sőt, végül még simább vereséget szenvedett – először nyert a bajnokságban az ETO. Szerdán (18 óra) a két csapat újra összecsap egymással, ezúttal a Magyar Kupában. 40–22



FÉRFI KÉZILABDA NB I

2. FORDULÓ, ÚJRAJÁTSZOTT MÉRKŐZÉS

ETO University HC–Ferencvárosi TC 40–22 (22–10)

Részletes jegyzőkönyv később.