Nemzeti Sportrádió

Kiütötte az FTC-t az újrajátszott meccsen, már nem nyeretlen az ETO a férfi kézilabda NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.27. 19:32
null
Simán nyert a győri csapat (Fotó: ETO University Handball Team/Facebook, archív)
Címkék
férfi kézilabda NB I FTC ETO University HT FTC férfi kézilabda Ferencváros
A férfi kézilabda NB I 2. fordulójának újrajátszott mérkőzésén az ETO University HC 40–22-re kiütötte a Ferencvárost.

Szeptember 11-én a győri csarnok beázása miatt a 27. percben (17–12-es állásnál) félbeszakadt az ETO–Ferencváros összecsapás, amelyet most vasárnap újrajátszottak, azaz minden kezdődhetett elölről. A hazai csapat jól állt a korábbi találkozón, és gyorsan tett azért, hogy ez ismét így legyen: 6–0-val kezdett. Az FTC először az 5. percben talált be, a második gólját pedig a 11. percben 10–1-nél szerezte.

A szünetre is maradt a tetemes győri előny (22–10), és a ferencvárosi együttes nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez, sőt, végül még simább vereséget szenvedett – először nyert a bajnokságban az ETO. Szerdán (18 óra) a két csapat újra összecsap egymással, ezúttal a Magyar Kupában. 40–22

FÉRFI KÉZILABDA NB I
2. FORDULÓ, ÚJRAJÁTSZOTT MÉRKŐZÉS
ETO University HC–Ferencvárosi TC 40–22 (22–10)
Részletes jegyzőkönyv később.

 

férfi kézilabda NB I FTC ETO University HT FTC férfi kézilabda Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Szeged 13 góllal nyert Szigetszentmiklóson, a Tatabánya kikapott a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
23 órája

A Fradit jól ismerő spanyol bíró vezeti az északír–magyar meccset

Magyar válogatott
Tegnap, 12:54

Női vízilabda ob I: a Ferencváros kilenc góllal verte meg a Szegedet

Vízilabda
2026.09.25. 22:31

Izgalmas meccsen verte meg az FTC az Egert a kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.09.25. 19:49

Utóellenőrzést indít Fradiváros-ügyben a Belügyminisztérium

Labdarúgó NB I
2026.09.25. 18:28

Manhercz Krisztián: Ritka, hogy idény közben ilyen szintű csapattal gyakorolhatunk

Vízilabda
2026.09.23. 11:39

Tokmac Nguennek hiányzik a Ferencváros, és tudja, ez az érzés sohasem múlik el

Minden más foci
2026.09.23. 10:52

Megvan, mikor pótolják a Győr–Fradit a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.09.23. 09:20