„Miért aggódjak? A Ferencváros nemzeti érték” – Orosz Pál a kormányváltás következményeiről

Orosz Pál beszélt többek között a kormányváltás FTC-t érintő következményeiről, a Fradivárosról, Kubatov Gábor klubelnökről, illetve a Ferencváros nemzetközi kupaszerepléséről is.

A kormányváltásról: „Miért aggódjak? A Ferencváros nemzeti érték. Messze túlmutat azon, hogy egy sportklub. Ismerjük a Ferencváros történelmét. Tudjuk, milyen nehézségek voltak, milyen jó periódusok voltak. Ez egy cég. Egy cégnek pedig mindig az adott gazdasági körülményekhez kell alkalmazkodnia, mert akkor képes fejlődni. Van, amikor a gazdasági körülmény kedvező, van, amikor nem annyira kedvező. Ez az aktuális sportvezetés feladata, hogy a saját céljaihoz tudja igazítani a körülményeket, illetve ő igazítsa a céljait a körülményekhez. Sejtettük, hogy a kereskedelmi jogokból befolyó összegek csökkennek. Nem véletlen, hogy meghoztunk döntéseket kvázi proaktívan – például a keretszűkítést. Nagyságrendileg harminc százalékkal csökkentettük az első csapat bérkeretét, de minőségi igazolásokat is hoztunk, tehát jó csapatunk van. Az is vérfrissítést jelentett, hogy Borbély Balázs vette át a csapatot, más a hozzáállása. Biztos vagyok benne, hogy a Ferencváros nemzetközi szereplése országimázs-építő. Most már külföldön is mindenki ismeri a Ferencvárost. Tudják, hogy Magyarországról és Budapestről érkezik. Ez nagyon fontos érték, és én biztos vagyok benne, hogy senkinek nem lehet az a célja, hogy ez ne így legyen.”

A magyar kormány új jogszabálytervezetéről, amely szerint politikus nem vállalhat vezető tisztséget sportegyesületben: „Ez egyelőre csak tervezet. Nyilván én Kubatov Gáborral együtt kezdtem el ezt a munkát. Nagyon jó elnöke a Ferencvárosnak – hogyha elvonatkoztatunk a labdarúgásról, akkor is megnézhetjük a vízilabdát, a kézilabdát, az atlétikát… Olyan eredményeket ér el a Ferencvárosi Torna Club, ami igazolja Kubatov Gábor munkáját. Ha a nemzetközi gyakorlatokat nézzük, akkor azt látjuk, sok helyen irányít klubot politikus – legyen az akár Magyarország. Ha a múltat megnézzük, tehát mondjuk a Ferencvárost ki alapította? De beszélhetnék itt a Barcelonáról, a Real Madridról, a Milanról. Orosz Pálnak nincsenek elnöki ambíciói. Számomra pedig a labdarúgás az, amelyben ki tudok teljesedni.”

Az FTC európai kupaszereplésének jövőjéről: „Ez nagyon sok mindenen múlik. Nem akarok álszent lenni, és azt mondani, hogy sok munkával messzire lehet jutni. Pontosabban sok munkával és pénzzel lehet messzire jutni. Sok munkával és nagyon sok pénzzel pedig még messzebb. És a pénz, ha van, az még mindig nem garancia arra, hogy valami jól működik. Ha nincs, az viszont garancia arra, hogy nem fog működni. Mert egész egyszerűen, ha nekem arra van pénzem, hogy egyeurós játékost vegyek, a másiknak meg arra, hogy öteurós játékost vegyen, akkor időszakosan lehet sikerem, de tendenciózusan nem, hiszen az öteurós játékos nagy valószínűséggel jobb lesz, mint az egyeurós játékos.”

Orosz a Fradiváros-ügyről elmondta, hogy az nem a futballklubra, hanem az anyaegyesületre tartozik, ezért ő közvetlenül nem érintett.