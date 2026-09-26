Nemzeti Sportrádió

A Fradit jól ismerő spanyol bíró vezeti az északír–magyar meccset

I. SZ.I. SZ.
2026.09.26. 12:54
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Ricardo de Burgos és Davide Lanzafame közös pillanata 2018 nyaráról, az FTC és a Maccabi Tel-Aviv El-selejtezőjéről (Fotó: Getty Images)
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FTC Nemzetek Ligája bíróküldés magyar válogatott Ferencváros
A spanyol Ricardo de Burgos Bengoetxea vezeti a magyar labdarúgó-válogatott hétfő esti észak-írországi Nemzetek Ligája-mérkőzését – derült ki az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közléséből. A Nemzetek Ligája B-ligájának 2. csoportjában Belfastban 20.45 órakor kezdődik az összecsapás.

A 40 éves Ricardo de Burgos 2015 óta vezet La Liga-mérkőzéseket, 2018 óta FIFA-kerettag. 2017-ben a Barcelona és a Real Madrid közötti Szuperkupa-mérkőzést vezette, 2025-ben pedig a két csapat Király-kupa-döntőjét, amelyen három Real Madrid-játékost is kiállított (a Barcelona 3–2-re nyert hosszabbításban). 

A bilbaói fogászati technikus először vezet mérkőzést a magyar válogatottnak, de a Ferencvárossal már többször is összehozta az UEFA. 2018 nyarán a Maccabi Tel-Aviv elleni Európa-liga-selejtezőn (1–1) fújta a sípot, 2022-ben a Slovan Bratislava elleni BL-selejtezőt (1–2) vezette, 2025 nyarán az örmény Noa elleni idegenbeli BL-selejtezőn Ibrahim Cissét kiállította (2–1-re nyert a Fradi), a török Fenerbahce elleni El-alapszakaszmeccsen (1–1) az ellenfélből kapott piros lapot az egyik játékos.

 

FTC Nemzetek Ligája bíróküldés magyar válogatott Ferencváros
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