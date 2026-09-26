A Fradit jól ismerő spanyol bíró vezeti az északír–magyar meccset

A 40 éves Ricardo de Burgos 2015 óta vezet La Liga-mérkőzéseket, 2018 óta FIFA-kerettag. 2017-ben a Barcelona és a Real Madrid közötti Szuperkupa-mérkőzést vezette, 2025-ben pedig a két csapat Király-kupa-döntőjét, amelyen három Real Madrid-játékost is kiállított (a Barcelona 3–2-re nyert hosszabbításban).

A bilbaói fogászati technikus először vezet mérkőzést a magyar válogatottnak, de a Ferencvárossal már többször is összehozta az UEFA. 2018 nyarán a Maccabi Tel-Aviv elleni Európa-liga-selejtezőn (1–1) fújta a sípot, 2022-ben a Slovan Bratislava elleni BL-selejtezőt (1–2) vezette, 2025 nyarán az örmény Noa elleni idegenbeli BL-selejtezőn Ibrahim Cissét kiállította (2–1-re nyert a Fradi), a török Fenerbahce elleni El-alapszakaszmeccsen (1–1) az ellenfélből kapott piros lapot az egyik játékos.