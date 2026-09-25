Női vízilabda ob I: a Ferencváros kilenc góllal verte meg a Szegedet

A Ferencváros honlapjának beszámolója szerint csapatuk fölényben volt az elejétől fogva, 3–0-ra, majd 7–1-re is vezetett. 9–2-nél volt némi kihagyás, a szegediek feljöttek 9–5-re.

Az utolsó nyolc percre 13–6-os előnnyel érkeztek a ferencvárosiak, akik tovább növelték előnyüket, és kilenc góllal verték meg ellenfelüket.

NŐI OB I, 4. FORDULÓ

FTC-Telekom–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 19–10 (3–1, 6–3, 4–2, 6–4)

Gólszerzők: Gurisatti 4, Vályi 4, Bonca 2, Farkas 2, Füle 2, Szalkai 2, Csóbor-Kuna, Hertzka, Matajsz, ill. Rajna 4, Felkai 2, Bódi 2, Dömsödi, Tátrai, Pádár