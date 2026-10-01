Mr. George Libériából – 60 éves az első afrikai aranylabdás, George Weah

George Weah még nem töltötte be a 22. életévét, amikor Franciaországba került. Szülőhazájában, Libériában fiatalként hobbiból futballozott, 13 évesen már igazolt játékos volt. Ebből persze nem lehetett megélni, úgyhogy a főváros, Monrovia egyik külkerületében telefonszerelőként dolgozott. Noha volt benne önbecsülés, maga sem gondolta, hogy idővel Európa legjobbja lehet. Ebben óriási szerepet játszott monacói edzője, bizonyos Arsene Wenger.

A szűkös anyagi körülményekből (apja korán meghalt, édesanyja a háború elől elmenekült, ezért 12 testvérével együtt a nagymama nevelte) és a zavaros libériai politikai és társadalmi helyzetből kitörve Kamerunba, egy afrikai kontinensen ismert klubba igazolt. A Tonnere Yaoundéban olyan társai voltak, mint például az 1990-es vb-résztvevő kameruni Bertin Ebwellé.

Weah 1988-ban bajnokként igazolt a Monacóval első idénye végén Franciaországban ugyancsak aranyérmes Wenger csapatába. A francia szakember ebben az évben az Afrikai Nemzetek Kupáján játékosokra vadászott, beszélt honfitársával, Claude Le Roy-val, a kameruni válogatott szövetségi kapitányával, aki nem a sajátjaira hívta fel a figyelmet, hanem a Tonnere Yaoundé csatárára…

Weah 1988 augusztusában az Auxerre ellen be is mutatkozott a francia élvonalban, egy évre rá afrikai aranylabdás lett (1989). A francia Onze Mondial havilap csinált vele, riportot, amelynek egyik fotóján a csatár több tucat cipőjével látható. Futotta rá, Monrovia utcáin még mezítláb focizott. De nem csak magára költött: amikor a libériai válogatott 1996-ban bejutott az Afrika-kupa 16-os döntőjébe, együttese összes költségét állta. Ebben a tekintetben a reggaezenész, Bob Marley volt a példaképe, aki rengeteget tett országáért, Jamaicáért.

A franciaországi karrier viszonylag nehezen indult, hozzá kellett szoknia az európai stílushoz, de aztán belelendült, a Monacóban eltöltött négy idénye alatt 149 mérkőzésen 66 gólt szerzett, Francia Kupát nyert (1991), abban az évben a Ligue 1 legjobb légiósa lett, KEK-döntőt játszott (1992). Miután kinőtte a hercegség csapatát, Wenger egyetértésével 1992-ben a PSG-be igazolt, 6.5 millió eurónak megfelelő összegért vették meg – ahhoz képest, hogy Yaoundéból 150 ezerért költözött Monacóba, klubja kiváló üzletet csinált. Más kérdés, hogy a libériai támadó nemigen jött ki párizsi edzőjével, Artur Jorgéval, szóban osztották egymást. Luis Fernandez érkezésévek viszont több lehetőséget kapott, a bajnoki arany megnyerésének évében (1994) a legjobb légiós volt, a brazil hármast, Raít, Valdót és Ricardót homályosította el. A Bajnokok Ligája selejtezőjében a párizsiak a Váccal kerültek össze, a kinti mérkőzésen Weah fejelte együttese második gólját a 3–0-s francia sikerrel végződött mérkőzésen (a Fáy utcában 2–1-re megnyert visszavágón nem lépett pályára). Az első fordulóban Münchenben a Bayern ellen parádés szóló után bődületes gólt lőtt Oliver Kahn kapujába (Párizsban egy kisebbet, 2–0…), nem mellesleg a sorozat gólkirálya lett. A francia fővárosban 138/55 volt a mérkőzés/gól mutatója, ehhez még 10 gólpasszt is adott. Akárcsak Monacóban, ott is francia bajnok és kupagyőztes lett.

Nem véletlen, hogy a Milannal korlátlan hatalommal bíró Silvio Berlusconi felfigyelt Weah-ra. A klub hiába nyerte meg 1995-ben a BL-t, a Serie A-ban nem végzett az élen, tehát kellett egy jó befejező csatár. Az év rengeteg egyéni elismerést hozott: az Év játékosa lett a FIFA szavazásán, a France Football afrikai aranylabdása, a CAF választásán Afrika legjobbja, s nem utolsósorban elnyerte a France Football európai Aranylabdáját. Ez annak is köszönhető, hogy 1995 óta az Európában játszó labdarúgók is megkaphatják, vagyis nem számít, hogy milyen nemzetiségűek, csak európai csapatban játsszanak. (Aztán 2007-ben ezt kiterjesztették valamennyi labdarúgóra.)

Milánóban a legjobb idénye az 1996–1997-es volt, ekkor 13 gólt szerzett, a BL-ben háromszor talált a kapuba, még 33 évesen is bajnok volt (1999), továbbá a bajnokság harmadik legjobb csatárának választották Christian Vieri és Francesco Totti mögött. A bajnoki aranyat hozó idényben (1998–1999) „csupán” nyolcgólos, de a 32. fordulóban idegenben az ő két góljával Milan–Juve 2–0, gyakorlatilag ez döntött az első helyről. Ekkor már Alberto Zaccheroni volt a Milan szakvezetője, aki inkább a német Oliver Bierhoffot favorizálta, ráadásul 1999 nyarán Andrij Sevcsenko is megérkezett Milanellóba…

Weah kölcsönbe a Chelsea-hez került, a londoniakkal FA-kupát nyert (2000). Noha bőven túl a harmincon nem kegyelemkenyéren élt, már kevésbé bizonyult meghatározó futballistának. Ebből az időszakból az Olympique Marseille-nél eltöltött idény mondható annyiban karakteresnek, hogy segített bent tartani az együttest az élvonalban. Thierry Henry azt mondta róla, Ronaldo, Romárió és Weah inspirálta leginkább a játékát.

Civilként a szó elsődleges értelmében is Mr. George lett: rengeteget tett a libériai közösbe, sport- és üzleti menedzseri diplomát szerzett, dolgozott az ENSZ békenagyköveteként, no meg 2018 és 2024 között betöltötte hazája elnöki tisztségét.

Személyével kapcsolatban gyakran felvetődött a kérdés: vajon megérdemelte-e az Aranylabdát? Tény, 1995-ben már nem számított a nemzetiség, csupán az európai jelenlét. Ebben az évben se vb-t, se Eb-t nem rendeztek, meggyőződésem, hogy 2006-ban az olasz Fabio Cannavaro az olasz aranyérmes védője (!) lenyűgöző vb-teljesítményének köszönhette az Aranylabdát, akárcsak az 1996-ban Eb-aranyérmes, a Dortmunddal bajnok és Szuperkupa-győztes német Matthias Sammer. Weah a PSG-vel Francia Kupát és Ligakupát nyert, lenyűgöző szólókkal kápráztatta el a nézőket, ám a libériai válogatottban egy fecskeként nem csinált nyarat… Ebben a tekintetben hasonló volt a helyzete az 1968-ban Aranylabdát nyert George Besthez, aki erős klubban, a Manchester Unitedban, de viszonylag gyenge válogatottban, az északírben játszott.

Weah a szavazáson 144 voksot kapott, míg az abban az évben Tottenham-játékosként az angol újságírók szerint a Premier League legjobbjának választott Jürgen Klinsmann 108-at. Érdekesség, hogy a szabály változása ellenére nemcsak a képzeletbeli dobogóra, de az első tízbe se került dél-amerikai futballista. Az Európában játszó légiósok közül a Fiorentinában 26 találattal gólkirály Gabriel Batistutát rangsorolták a legelőrébb, a 20. helyre. A szavazatot kiérdemlő 34 labdarúgóból 26 európai mellett öt dél-amerikait és három afrikait találunk, egyik éppen a győztes libériai, aki abban az évben az afrikai Aranylabdát is elnyerte.

Weah kapcsán az is felvethető, ha az Aranylabda-választás 2007-ben valamennyi futballistára kiterjesztett szabálya korábban is érvényben van, például Josef Masopust (1962) vagy Hriszto Sztoicskov (1994) nyer-e. De még a minden porcikájával a kaput érző Gerd Müllerben (1970) sem vagyok biztos…

A brazil Didi 1958-ban és 1962-ben is vb-aranyat nyert, 1959-ben a Botafogóból a Real Madridba igazolt, ám leszámítva az 1960-as BEK-győzelmet nem evett meg sok sót, egy év múlva (1960) visszatért a riói együttesbe, onnan utazott a chilei vb-re. Didi hiába játszott jól az 1958-as vb-n, ha európai klub tagja, akkor sem előzhette volna meg a vb-bronzérmes, a Reallal BEK-győztes, spanyol bajnok Raymond Kopát, aki megérdemelten nyerte meg a szavazást – főleg úgy, hogy a France Football szerkesztői úgy döntöttek, az előző évi győztes, Alfredo Di Stéfano nem kaphat szavazatot… Ha a brazil jobbösszekötő gyökeret ereszt Európában, második vb-címe (1962) évében megnyerhette volna az Aranylabdát, így a Dukla Praha vb-ezüstérmes jobbfedezetéé, Masopusté lett. Tény, 1970-ben az NSZK-beli Gerd Müller lett a Bundesliga gólkirálya, tovább az év 12 válogatott mérkőzésén 13 gól szerzett, és 10 találatával az 1970-es vb gólkirálya volt, mégis, ha Pelé az öreg kontinensen rúgja a labdát, neki kellett volna nyernie. Mexikóban világbajnok lett, s noha csak négygólos a tornán, remekül osztogatott talán minden idők legjobb brazil válogatottjában. Sérülései után egy teljesen más, kondícióban tökéletesen felépített Pelé tért vissza. Nem véletlen, hogy a Santos játékosa lett az 1970-es torna aranylabdása. Az 1994-es vb-n remeklő, és hat-hat találattal Oleg Szalenkóval a torna társgólkirályának, a bolgár Hriszto Sztoicskovnak is lett volna vetélytársa. A Barcelona csatárát, az ötgólos Romáriót választották az Egyesült Államokban a torna játékosának, spanyol bajnok, BEK-döntős, nem mellesleg világbajnok. Didi, Pelé, Romário: mi lett volna, ha?