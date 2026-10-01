Nemzeti Sportrádió

Kínos baki a cseheknél: a magyar zászlót vetítették ki a bolgár helyett

H. Á.H. Á.
2026.10.01. 08:34
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A bolgár csapat és a magyar zászló (Fotó: sportak.cz)
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magyar zászló cseh U21-es válogatott bolgár U21-es válogatott bolgár zászló
Szerdán este U21-es Európa-bajnoki selejtezőn Csehország 1–0-ra legyőzte Bulgária korosztályos válogatottját, ám a mérkőzés nem feltétlenül az eredmény miatt számíthat idehaza kiemelt figyelemre. Ahogy az szokás, a találkozó előtt lejátszották a két ország himnuszát, ám míg a hazaiak nemzeti fohászánál minden rendben zajlott, a vendégekénél némi malőr történt a Hradec Králové-i stadionban...

A „Drága szülőhazám” című bolgár himnusz alatt ugyanis a cseh rendezők tévedésből a bolgár zászló helyett a magyar nemzeti trikolort vetítették ki a stadion kivetítőjére. Ugyan mindkét nemzet zászlaja ugyanabból a három színből áll, míg a miénknél felülről lefelé haladva piros, fehér, zöld sorrendben követik egymást a színek, addig a bolgárnál fehér, zöld, piros a sorrend.

Mindenesetre a bolgár U21-es válogatott tagjai nem vették észre a bakit – vagy úgy csináltak, mintha nem vették volna észre a tévedést –, s rezzenéstelen arccal énekelték himnuszukat. 

A mérkőzést egyébként a második félidőben szerzett góllal a csehek nyerték, a vendégek a 89. percben történt kiállítás miatt emberhátrányban fejezték be a találkozót, s a házigazdák a győzelemmel biztosították csoportjukban a második helyüket, s részvételüket a playoffban.

 

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