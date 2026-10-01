Kínos baki a cseheknél: a magyar zászlót vetítették ki a bolgár helyett

A „Drága szülőhazám” című bolgár himnusz alatt ugyanis a cseh rendezők tévedésből a bolgár zászló helyett a magyar nemzeti trikolort vetítették ki a stadion kivetítőjére. Ugyan mindkét nemzet zászlaja ugyanabból a három színből áll, míg a miénknél felülről lefelé haladva piros, fehér, zöld sorrendben követik egymást a színek, addig a bolgárnál fehér, zöld, piros a sorrend.

Mindenesetre a bolgár U21-es válogatott tagjai nem vették észre a bakit – vagy úgy csináltak, mintha nem vették volna észre a tévedést –, s rezzenéstelen arccal énekelték himnuszukat.

A mérkőzést egyébként a második félidőben szerzett góllal a csehek nyerték, a vendégek a 89. percben történt kiállítás miatt emberhátrányban fejezték be a találkozót, s a házigazdák a győzelemmel biztosították csoportjukban a második helyüket, s részvételüket a playoffban.