Új fejlemények Demjén Patrikról: több hónapos kihagyásra számíthat a kapus
Az MTK Budapest labdarúgócsapata a Facebook-oldalán erősítette meg, hogy Demjén Patrik lábközépcsonttörést szenvedett, és több hónapos kihagyás vár rá.
Délelőtt beszámoltunk róla, hogy Demjén Patrikot megtámadták a saját lépcsőházában, ezt később az MTK is megerősítette. A klub akkor még csak „komolyabb sérülésről” írt, este azonban beszámolt arról is, hogy a 28 éves kapus lábközépcsonttörést szenvedett.
Eredetileg úgy tűnt, Demjén hathetes kihagyásra számíthat, az MTK viszont a részletes orvosi vizsgálatok után már arról írt, hogy Pinezits Máté több hónapig nem számíthat a korábban a válogatott keretbe is behívott kapusra.
Szintén hosszabb időre kidőlt Nyers Ádám. A nyáron Kispestről igazolt támadó a korosztályos válogatottban sérült meg, de a pontos és végleges diagnózis még folyamatban van.
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