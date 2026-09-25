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Új fejlemények Demjén Patrikról: több hónapos kihagyásra számíthat a kapus

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.25. 22:03
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Demjén Patrik (Fotó: Dömötör Csaba)
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MTK NB I Demjén Patrik
Az MTK Budapest labdarúgócsapata a Facebook-oldalán erősítette meg, hogy Demjén Patrik lábközépcsonttörést szenvedett, és több hónapos kihagyás vár rá.
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Megtámadták Demjén Patrikot, súlyos sérülést szenvedett az MTK kapusa

Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt, a folyamatban lévő nyomozás miatt az eset körülményeiről a klub sem adhat tájékoztatást.

Délelőtt beszámoltunk róla, hogy Demjén Patrikot megtámadták a saját lépcsőházában, ezt később az MTK is megerősítette. A klub akkor még csak „komolyabb sérülésről” írt, este azonban beszámolt arról is, hogy a 28 éves kapus lábközépcsonttörést szenvedett.

Eredetileg úgy tűnt, Demjén hathetes kihagyásra számíthat, az MTK viszont a részletes orvosi vizsgálatok után már arról írt, hogy Pinezits Máté több hónapig nem számíthat a korábban a válogatott keretbe is behívott kapusra.

Szintén hosszabb időre kidőlt Nyers Ádám. A nyáron Kispestről igazolt támadó a korosztályos válogatottban sérült meg, de a pontos és végleges diagnózis még folyamatban van.

 

MTK NB I Demjén Patrik
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