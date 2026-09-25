Megtámadták Demjén Patrikot, súlyos sérülést szenvedett az MTK kapusa
A csakfoci.hu információi szerint megtámadták saját lépcsőházában az MTK Budapest kapusát, Demjén Patrikot, aki az eset során lábközépcsonttörést szenvedett, így várhatóan legalább másfél hónapig nem léphet pályára.
Az MTK Budapest a csakfoci.hu megkeresésére megerősítette, hogy Demjén Patrik egy, a labdarúgástól független incidensben szenvedett sérülést.
A klub hozzátette, hogy a rendőrségi bejelentés és a folyamatban lévő nyomozás miatt az eset körülményeiről jelenleg nem adhat további tájékoztatást.
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