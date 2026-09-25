Nemzeti Sportrádió

Megtámadták Demjén Patrikot, súlyos sérülést szenvedett az MTK kapusa

R. D. P.R. D. P.
2026.09.25. 11:52
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Demjén Patrik meghatározó tagja az MTK-nak (Fotó: Dömötör Csaba)
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sérülés MTK Budapest támadás labdarúgó NB I Demjén Patrik
A csakfoci.hu információi szerint megtámadták saját lépcsőházában az MTK Budapest kapusát, Demjén Patrikot, aki az eset során lábközépcsonttörést szenvedett, így várhatóan legalább másfél hónapig nem léphet pályára.

Az MTK Budapest a csakfoci.hu megkeresésére megerősítette, hogy Demjén Patrik egy, a labdarúgástól független incidensben szenvedett sérülést.

A klub hozzátette, hogy a rendőrségi bejelentés és a folyamatban lévő nyomozás miatt az eset körülményeiről jelenleg nem adhat további tájékoztatást.

 

sérülés MTK Budapest támadás labdarúgó NB I Demjén Patrik
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