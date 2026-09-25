Megtámadták Demjén Patrikot, súlyos sérülést szenvedett az MTK kapusa

Az MTK Budapest a csakfoci.hu megkeresésére megerősítette, hogy Demjén Patrik egy, a labdarúgástól független incidensben szenvedett sérülést.



A klub hozzátette, hogy a rendőrségi bejelentés és a folyamatban lévő nyomozás miatt az eset körülményeiről jelenleg nem adhat további tájékoztatást.