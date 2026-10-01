Sportlövészet: Péni István célja a döntőbe jutás a vb-n

Sűrű két hét áll a magyar sportlövők mögött, először hazai környezetben vettek részt a Masped-kupán, majd egy héttel később országos bajnokságot rendeztek, amely egyben az utolsó válogatóverseny is volt a november elején kezdődő dohai világbajnokságra. Péni István mindkét eseményen részt vett, a nemzetközi mezőnyt felvonultató Masped-kupát két arany- és egy ezüstéremmel zárta. A 10 méter légpuskát és az 50 méter puska három testhelyzetű számát megnyerte, míg fekvő lövészetben a dobogó második fokára állhatott fel a Nemzeti lőtéren.

„Nagyon örültem az eredményeknek, a három éremnek – kezdte értékelését Péni István a Nemzeti Sportnak. – A Masped-kupa mindig fontos nekünk, hiszen hazai nemzetközi versenyről van szó, amelyen próbálok minden évben részt venni. Nagyszerű lehetőség, erős külföldi riválisok jönnek hozzánk, nem nekünk kell utaznunk, nívós nemzetközi mezőnyben tudjuk összemérni a tudásunkat. Jó versenyzők gyűltek össze az idén is, a légpuskában elért eredményeim kifejezetten jóra sikerültek, és az ötvenméteres teljesítményem is rendben volt, utóbbinál a döntő nem sikerült olyan jól, mint egy héttel később az országos bajnokságon.”

Ahogy Péni is elmondta, az 50 méteres három testhelyzetű szám döntőjében kifejezetten jó formát mutatott az országos bajnokságon, 363.1 kört lőtt, ami új országos csúcs és egyben nem hivatalos világrekord is – mivel nem világversenyen lőtte, nem lehet bejegyezni.

„Az 591 körös alapversenyes teljesítményem korrekt, nemzetközi mezőnyben döntőt érő. A finálé ugyanakkor fantasztikusan sikerült. Másfél hónappal ezelőtt, a kínai világkupán lőttem európai csúcsot, 361.7 kört, de akkor az nem volt elég az első helyhez, mert a kínai riválisom 363-as világcsúcsot lőtt. Ezúttal sikerült egy tizeddel jobb eredményt elérnem nála. Nem lesz könnyű felülmúlni, de remélem, minél hamarabb sikerül.”

A következő hetek is sűrűnek ígérkeznek Péni számára, elindul a kairói világkupán, valamint Bundesliga-versenyen is, közben két hazai edzőtáborban is részt vesz még a világbajnokság előtt, ahol már a 2028-as olimpiai kvóta a tét.

„Teljes erővel készülünk, a cél egyértelműen a minél jobb világbajnoki szereplés, hiszen az már egy kvótaszerző verseny. Külön örömöt és nyugodtságot ad, ha minél előbb sikerül megszerezni a kvótát. Kétezertizenhatban fiatalként a kvalifikációs időszak végén szereztem indulási jogot az olimpiára, Tokióra elsőre sikerült, de a párizsi játékokra végig küzdöttem érte. Azzal sem volt baj, mert így téthelyzetben versenyeztem, ami összességében hozzátett a versenyzői készségemhez. Mindegyik forgatókönyvnek megvolt a maga előnye, de természetesen az a cél, hogy minél előbb meglegyen a kijutás. Ezenfelül pedig világbajnokságról beszélünk, amelyen szeretnék minél előrébb végezni. A cél a döntő, ott pedig bármi lehet.”