A Veszprém egyiptomijai hazai pályán örülnének a klub-vb döntőjében

Sorozatban a harmadik évben vívhat késhegyre menő csatát a veszprémi kézilabdacsapat a Barcával a klubvilágbajnokságon. A két sztárklub tavaly a döntőben, tavalyelőtt az elődöntőben játszott őrült, hosszabbításos meccset: 2025-ben a Barca (31–30), 2024-ben a Veszprém diadalmaskodott (39–34).

A legutóbbi fináléban még a katalánok kapuját védte a világ legjobb kapusa, Emil Nielsen, a dán klasszis most az Építők sikeréért tehet sokat. Mindkét oldalon lesz egyiptomi a pályán, az El-Dera testvérpárból Szeif a Barcát, Jehia a Veszprémet erősíti, utóbbi három honfitársával együtt.

„Azon túl, hogy elérünk valamit, híresek leszünk és pénzt keresünk, az emberi oldal legalább annyira fontos nekem – mondta a nemzetközi szövetségnek Jehia el-Dera. – Már az első idényemtől fogva különleges helyzetben voltam, hiszen Jahja Omar már előttem megérkezett Veszprémbe, majd két éven át vele voltam a csapat tagja. Egy európai klubba, európai országba jöttem, mégis arabul tudtam beszélni az edzéseken, ami mindenképp különleges volt. Elég csak a belső poénokra gondolni, és arra a kötelékre, ami a pályán kívül kialakult. Volt, hogy együtt imádkoztunk és a ramadánt is együtt tartottuk.”

Jahja Omar 2024 nyarán a PSG-hez távozott, El-Dera mégsem maradt egyedül, hiszen a bakonyiak három egyiptomit is átigazoltak a párizsi olimpiát követően.

„A három játékossal, aki két éve nyáron Veszprémbe jött, szintén közel álltunk már akkor is egymáshoz, hiszen sok mindent elértünk közösen a válogatottban. Ahmed Hesam olyan, mintha a fiam lenne, láttam őt felnőni emberként és játékosként egyaránt, nagyon kedvelem őt. Ali Zein a példaképem volt, ő segített, hogy a válogatottban is magabiztosan mozogjak, rengeteg tanácsot adott. Ahmed Adellel ugyanahhoz a generációhoz tartozunk, sok sikert elértünk, sokat játszottunk együtt. Mindannyian igazi barátok vagyunk a pályán kívül is.”

A klub-vb tipikusan az a sorozat, amelyet ha nem nyersz meg, nem dől össze a világ, de ha sikerrel jársz, nagy löketet ad az őszre. Mi inkább az utóbbiban reménykedünk a Veszprém esetében.

FÉRFI KÉZILABDA-KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

A 7. HELYÉRT

12.30: Muntada Derb Szultan (marokkói)–Burgan SC (kuvaiti) (Tv: Sport1)

AZ 5. HELYÉRT

15.00: Pinheiros (brazil)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

A 3. HELYÉRT

17.30: Zamalek (egyiptomi)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

DÖNTŐ

20.00: Barca (spanyol)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!