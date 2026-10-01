Kárpátaljai jelentés: Eltűnt csapatok vidéke

Ungvári reggelünk úgy indult, ahogyan mostanában a 115 ezres kárpátaljai város minden egyes napja: kilenc órakor megszólaltak a kattogó jelzések az utcai hangszórókból, majd ukrán nyelvű megemlékezés következett a háború halottjairól, köztük az eddig elesett több mint kétszáz ungváriról, és egy perc gyászszünet után felcsendült Ukrajna himnusza. A 2022-ben rögzített 115 ezres adat persze mostanság köszönőviszonyban sincsen a valósággal, helyi becslések szerint a Kelet-Ukrajnából érkezett menekültáradat megduplázta a lakosságszámot, ennek megfelelően az albérletárak is az egekbe szöktek, egy egyszobás lakás ára a borsosnak számító ötszáz és háromezer euró között mozog. Különös tapasztalat volt a beregszászi járás főként magyarok lakta, kiürült falvai után megtapasztalni a nagyvárosi tumultust, amely a várakozások alapján csak növekszik még. Kemény és hideg télre készülnek Kijevben, az energiaellátást nehezítő orosz bombázások folytán sokan települnek át a fővárosból is, noha a napi négy-öt órás áramszünet a kárpátaljai vidéken is általános jelenség.

Az ungvári női csapat él és virul, tagjait nem érinti a sorozási kötelezettség

A kiélezett helyzetben az ukrajnai futballélet hangsúlyai is nyugatra tolódnak, az ukrán válogatott kerete például – Andrij Sevcsenko futballszövetségi elnök útmutatása nyomán – az ungvári Avangard Stadionban rendezi be bázisát a november 14-i, Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti napokban. A háború 2022-es elmérgesedése után átmenetileg maga a szövetség is itt tartotta válságüléseit, sőt akkor egy ideig hat kelet-ukrajnai élvonalbeli csapat használta párhuzamosan a létesítményt, az otthonát elhagyni kényszerülő Metaliszt Harkiv pedig azóta is a tizenkét hektáron elterülő, multifunkcionális sportkomplexum albérlője. A mérkőzéseket maximum négyszáz ember láthatja a helyszínen, a szűk keresztmetszetet a közelben található óvóhely befogadóképessége jelenti, a közönségnek légiriadó esetén oda kell húzódnia, amíg a csapatok és a stábtagok a stadionépület kijelölt folyosóin, minden oldalról két-két fallal védve várják a veszélyhelyzet végét.