Nemzeti Sportrádió

NHL: nyolcat ütött a Colorado, hetet a Pittsburgh

2026.10.01. 09:43
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Nyolcszor örülhettek a coloradóiak (Fotó: Getty Images)
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Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins jégkorong NHL
A Colorado Avalanche 8–4-re győzte le a vendég Los Angeles Kings csapatát, míg a Pittsburgh Penguins 7–0-ra nyert a Philadelphia Flyers otthonában, a Toronto Maple Leafs pedig 2–1-re verte a New York Islanderst az észak-amerikai profi jégkorongliga 2026–27-es idényének második játéknapján.

A Coloradónál Nathan MacKinnon és Artturi Lehkonen kétszer volt eredményes, Brock Nelson pedig három ponttal (1 gól, 2 gólpassz) zárta első meccsét.

A Penguinstől Nicholas Robertson duplázott, Filip Hallander 1+2-vel, míg Arturs Silovs 19 védéssel járult hozzá a remek idényrajthoz. Ezt megelőzően egyszer, 1988. március 19-én fordult elő, hogy a Penguins – miközben nem kapott gólt – hétszer is mattolta pennsylvaniai riválisát. A lett Silovs az ötödik kapus az NHL-ben, aki egymást követő két szezont is kapott gól nélkül kezdett, tavaly ilyenkor a New York Rangerst nullázta le 25 védéssel.

A Pittsburgh a 494. győzelemét aratta, amikor a Sidney Crosby-Jevgenyij Malkin-Kris Letang hármas egyszerre játszott, és ezzel túlszárnyalta a San Jose Sharks triójának (Joe Thornton, Joe Pavelski, Marc-Edouard Vlasic) rekordját.

NHL
ALAPSZAKASZ
Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 8–4
Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 7–0
Toronto Maple Leafs–New York Islanders 2–1

 

Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins jégkorong NHL
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