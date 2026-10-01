NHL: nyolcat ütött a Colorado, hetet a Pittsburgh

A Coloradónál Nathan MacKinnon és Artturi Lehkonen kétszer volt eredményes, Brock Nelson pedig három ponttal (1 gól, 2 gólpassz) zárta első meccsét.

A Penguinstől Nicholas Robertson duplázott, Filip Hallander 1+2-vel, míg Arturs Silovs 19 védéssel járult hozzá a remek idényrajthoz. Ezt megelőzően egyszer, 1988. március 19-én fordult elő, hogy a Penguins – miközben nem kapott gólt – hétszer is mattolta pennsylvaniai riválisát. A lett Silovs az ötödik kapus az NHL-ben, aki egymást követő két szezont is kapott gól nélkül kezdett, tavaly ilyenkor a New York Rangerst nullázta le 25 védéssel.

A Pittsburgh a 494. győzelemét aratta, amikor a Sidney Crosby-Jevgenyij Malkin-Kris Letang hármas egyszerre játszott, és ezzel túlszárnyalta a San Jose Sharks triójának (Joe Thornton, Joe Pavelski, Marc-Edouard Vlasic) rekordját.

NHL

ALAPSZAKASZ

Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 8–4

Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 7–0

Toronto Maple Leafs–New York Islanders 2–1