Kezdődik a Messi utáni korszak – 4–0-ra győztek az argentinok

A nyári világbajnokság óta először lépett pályára az argentin válogatott, amely a napokban három hazai meccset is játszik, az első ellenfél Bolívia volt. A vb-t követően a 39 éves, nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi visszavonult a válogatottól, így Bolívia ellen már nem szerepelt a keretben. Tehát mondhatjuk, hogy az argentinok megkezdték a Messi utáni korszakot, igaz, a magyar idő szerint október 7-én sorra kerülő, Benin elleni mérkőzésen még pályára lép az Inter Miami klasszisa, azzal a meccsel köszön majd el a szurkolóktól.

Az argentinok a vb-ről lemaradt bolíviaiak ellen egy klasszikusnak mondható 4–4–2-es hadrendben álltak fel (E. Martínez – Giay, Romero, Li. Martínez, Vega – Paz, E. Palacios, Mac Allister, Prestianni – J. Álvarez, La. Martínez). A jobb oldali támadások egyik fő felelőse pedig már a vb-n Messi mögött még csak epizódszerepet kapó, 22 éves Nico Paz volt (az Algéria elleni meccsen éppen Paz váltotta Messit).

Az argentinok első gólját ugyan még Lautaro Martínez szerezte egy remek 15 méteres lövésből Alexis Mac Allister kiugratása után (az olasz Inter 29 éves csatára a 85. válogatott meccsén a 41. gólját szerezte), utána viszont már Nico Paz vette kezébe a karmesteri pálcát. A Como támadója előbb az új csapatkapitány, Cristian Romero mélyről érkező lapos indítását emelte el a kapus mellett (ez volt a második gólja a válogatottban), majd az 54. percben Paz adott gólpasszt egy balról beívelt szabadrúgásból Romerónak, aki hat méterről fejelt a kapuba.

A folytatásban az argentinok nyolcat is cseréltek, és a 86. percben az egyik cserejátékos, a brazil Palmeiras 25 éves csatára, a válogatottban először eredményes José López állította be a 4–0-s végeredményt egy lecsorgó labdából, 11 méterről.

Az argentinok magyar idő szerint vasárnap hajnalban Burkina Faso ellen lépnek pályára, majd jön Messi búcsúmeccse Benin ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Argentína–Bolívia 4–0 (La. Martínez 19., Paz 29., Romero 54. J. López 86.)