Triatlon: megújul az elit sorozat, új nevet kap a világkupa is

A sportág legrangosabb, 2009 óta világbajnoki sorozat néven futó elit szériája 2027-re megújul, az új neve T50 világbajnoki sorozat lesz. A Los Angeles-i olimpiai kvalifikáció szempontjából kiemelt jelentőségű megméretés különlegessége, hogy a világbajnoki nagydöntőt nem a legvégén, hanem a vejhaji és új-zélandi forduló előtt rendezik meg. A helyszíne Hamburg lesz, az időpontja szeptember 8–12.

A naptár részeként a Venice Beach­re, a következő ötkarikás játékok helyszínére is elutazik a mezőny, a nagydöntő mellett a további európai állomások: Róma, Quiberon és London.

Az is hivatalossá vált, hogy a nagy múltú tiszaújvárosi világkupa a 2027. július 3–4-i hétvégén lesz. A második számú sorozat, a világkupa elnevezése is változik, immár T50-kupa néven kell majd keresni a naptárban.

A 2027-ES WORLD TOUR

T50 VILÁGBAJNOKI SOROZAT

Március 27–28.: Abu-Dzabi. Április 24–25.: Szamarkand. Május 15–16.: Jokohama. Június 5–6.: Róma. Június 19–20.: Quiberon. Július 16–18.: Los Angeles. Augusztus 21–22.: London. Szeptember 8–12.: Hamburg, nagydöntő. Szeptember 25–26.: Vejhaj. November 13–14.: Tauranga

T50-KUPA

Március 5–7.: Lanzarote. Március 20–21.: Szanja. Április 10–11.: Tarragona. Május 1–2.: Melilla. Május 8–9.: Peking. Június 12–13.: Huatulco. Július 3–4.: TISZAÚJVÁROS. Július 24–25.: München. Augusztus 14–15.: Rio de Janeiro. Augusztus 28–29.: Karlovy Vary. Október 9–10.: Csengtu. Október 23–24.: Tongjong. Október 23–24.: Iquique. Október 30–31.: San Pedro de la Paz. Október 30–31.: Hongkong