MTK: ma már érkezik az új kapus Demjén sérülése miatt – NS-infó
A napokban az MTK jelentette be, hogy Demjén Patrik egy, az otthonában történt incidens során lábközépcsonttörést szenvedett, ami miatt előreláthatóan az őszi szezonban már nem léphet pályára. (Úgy tudjuk, a 28 éves kapusnak támadt egy konfliktusa a lakóházban, ahol él, aminek következtében elesett a lépcsőn.)
Az MTK Demjén sérülése miatt új kapus után nézett, és várhatóan ma már csatlakozik is a csapathoz a klub korábbi játékosa, a 30 éves, jelenleg klub nélküli Varga Bence.
Varga 2023-ban szerződött az MTK-tól végleg Kecskemétre (előtte, 2021-től kölcsönben szerepelt az alföldi klubnál), a nyáron azonban távozott a KTE-től, azóta szabadon igazolható. Úgy tudjuk, Nyíregyházán is szóba került a szerződtetése, de végül nevelőklubjához térhet vissza. Varga az élvonalban eddig csak a KTE-ben védett, összesen 67 meccsen. Úgy tudjuk, kedden már szerződést is köthet az MTK-val. Varga hosszabb ideje nem edzett csapattal, így kezdetben várhatóan a második számú kapus, Fadgyas Tamás kap majd lehetőséget az első csapatban.