Nemzeti Sportrádió

MTK: ma már érkezik az új kapus Demjén sérülése miatt – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.29. 09:37
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Varga Bence az MTK-ban nevelkedett (Fotó: mtkbudapest.hu, archív)
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MTK NB I Demjén Patrik Varga Bence
Mint ismert, az MTK az őszi szezonra elveszítette a lábközépcsonttörést szenvedett kapusát, Demjén Patrikot, ezért értesüléseink szerint Varga Bence visszatér a klubhoz.

 

A napokban az MTK jelentette be, hogy Demjén Patrik egy, az otthonában történt incidens során lábközépcsonttörést szenvedett, ami miatt előreláthatóan az őszi szezonban már nem léphet pályára. (Úgy tudjuk, a 28 éves kapusnak támadt egy konfliktusa a lakóházban, ahol él, aminek következtében elesett a lépcsőn.)  

Az MTK Demjén sérülése miatt új kapus után nézett, és várhatóan ma már csatlakozik is a csapathoz a klub korábbi játékosa, a 30 éves, jelenleg klub nélküli Varga Bence.

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Az MTK beszámolt arról is, hogy Nyers Ádám vélhetően szintén hosszabb időre harcképtelenné vált.

Varga 2023-ban szerződött az MTK-tól végleg Kecskemétre (előtte, 2021-től kölcsönben szerepelt az alföldi klubnál), a nyáron azonban távozott a KTE-től, azóta szabadon igazolható. Úgy tudjuk, Nyíregyházán is szóba került a szerződtetése, de végül nevelőklubjához térhet vissza. Varga az élvonalban eddig csak a KTE-ben védett, összesen 67 meccsen. Úgy tudjuk, kedden már szerződést is köthet az MTK-val. Varga hosszabb ideje nem edzett csapattal, így kezdetben várhatóan a második számú kapus, Fadgyas Tamás kap majd lehetőséget az első csapatban.

 

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