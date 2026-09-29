MTK: ma már érkezik az új kapus Demjén sérülése miatt – NS-infó

A napokban az MTK jelentette be, hogy Demjén Patrik egy, az otthonában történt incidens során lábközépcsonttörést szenvedett, ami miatt előreláthatóan az őszi szezonban már nem léphet pályára. (Úgy tudjuk, a 28 éves kapusnak támadt egy konfliktusa a lakóházban, ahol él, aminek következtében elesett a lépcsőn.)

Az MTK Demjén sérülése miatt új kapus után nézett, és várhatóan ma már csatlakozik is a csapathoz a klub korábbi játékosa, a 30 éves, jelenleg klub nélküli Varga Bence.