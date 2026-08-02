Ezért hiányozhat Markgráf az Újpest keretéből – sajtóhír

Szombat este az nb1.hu írt arról, hogy az Újpest 21 éves válogatott védőjét, a júliusban a Puskás Akadémiától igazolt Markgráf Ákost a dán Köbenhavn (az U-válogatott Németh Hunor csapata) szeretné szerződtetni.

Az nb1.hu szerint a klubok közel állnak a megállapodáshoz, a védő klubrekordot jelentő összegért válthat ezen a nyáron másodszor is csapatot azután, hogy az Újpestben egy tétmérkőzésen szerepelt, az első bajnoki fordulóban, Nyíregyházán.

Markgráf ezért nem került be az Újpest vasárnapi, a DVSC elleni bajnokira nevezett keretébe. A Nemzeti Sport is úgy tudja, valóban van esély Markgráf távozására, de még nem írt alá a Köbenhavnhoz.

Az ujpestfc.hu abban a hírében, melyben kiadta a vasárnapi kezdőcsapatot, ennyit írt a védő kapcsán: „Markgráf Ákos helyzetével kapcsolatban klubunk a mérkőzés után ad tájékoztatást.”

A DVSC elleni keretben egyébként szerepel a kispadra nevezett játékosok között Muhamed Tijani is, aki a nyári felkészülés alatt betegséggel bajlódott, ami miatt múlt héten, a Nyíregyháza elleni bajnokit még a lelátóról nézte.

NB I

A 2. FORDULÓ VASÁRNAPI PROGRAMJA

15.30: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)

Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc – legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Geiger Bálint (NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente, Baranyai Nimród, Dékei Márk, Markgráf Ákos (Köbenhavn – Dánia), Tamás Krisztián, Tiago Goncalves (portugál)