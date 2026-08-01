Gyászos a hangulat az ETO-nál, egyelőre nincs kiút a gödörből

Dermedt csend, sokkos arckifejezések, Borbély Balázs május 29-i távozása óta tart a lidérces álom Győrben. Másfél évvel ezelőtt, amikor még az európai futball reménye is merő képzelgésnek tűnt, hihetetlen lett volna, hogy egy kupapárharc megnyerése után olyan arccal vonuljanak az öltözőbe az ETO futballistái, mint amilyet csütörtök este kilenckor láttunk. Füttykoncert kísérte őket a pályáról a klubépületbe, ahol az első csapatnak kialakított területen úgy kóvályogtak, mintha az Atert Bissen jutott volna tovább 7–3-mal a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójába.

Schön Szabolcs a mezével a kezében, leszegett fejjel, Vitális Milán és Nfansu Njie félidei lecserélése miatt már régen átöltözve váltott szót a csapattársakkal. Miljan Krpics egykedvűen, az arcára mosolyt erőltetve fogadta a góljárért járó gratulációkat, Sander Van Praet sportigazgatónak pedig valószínűleg nem a napsütéstől izzott az arca és szorult össze az ajka, miközben üdvözölt minden arra járót. A hangos ünneplés nem azért nem hallatszott az öltözőből, mert hangszigetelték a falakat, mindenki a helyén kezelte a szinte értékelhetetlen támadójátékot a jóindulattal NB I alsóházi, reálisan értékelve inkább NB II-es szintű és bérezésű luxemburgiak ellen, akik a 120 perc alatt 38-szor próbálkozhattak lövéssel Samuel Petrás, majd Megyeri Balázs kapujára.

Efraín Juárez vezetőedző negyven perccel a lefújást követően érkezett csak a sajtótájékoztatóra, amely kirívóan hosszú idő, ezalatt éles hangvételű megbeszélés zajlott az öltözőben. A kilépése után ugyan újra megtelt élettel a folyosó, a játékosok, stábtagok arckifejezése továbbra is gyászos volt. Nagy kérdés, hogy a Nyíregyháza elleni bajnokira, de ami még fontosabb, a Riga FC elleni harmadik fordulós Kl-párharcra fel tudja-e pörgetni a társaságot.

Efraín Juáreznek sürgősen talpra kell állítania a magyar bajnokcsapatot

A visszavágó előtt Vitális Milán azt nyilatkozta, jó játékkal szeretnék győzelemmel megörvendeztetni a szurkolókat, de még véletlenül sem valósult meg ebből semmi. A csapatkapitány lecserélése jelzésértékű: hét kulcsember sérülése és a kispad serdülőcsapat jellege sem akadályozta meg abban Efraín Juárezt, hogy példát statuáljon. Ez a teljesítmény senkitől sem elfogadható, a Riga FC ellen biztos kiesést jelentene. Ugyanakkor a második félidő sem hozott átütőbb játékot, a két tizenegyesen és Viktor Djukanovics helyzetén kívül nem sikerült gólhelyzetet kialakítani emberelőnyben. Fontos kiemelni, hogy ugyanez az ETO hozta magát olyan helyzetbe az első meccsen, hogy a nagy előny miatt fiatalok is játszhattak, ettől még ez európai kupameccs volt, amelyet a fejlődés érdekében felhasználhatott volna a stáb a bevethető labdarúgókkal. A középpályán nyoma sincs a korábban megszokott visszalépéseknek, a vonalak közötti mozgás megszűnt létezni a center és az aktuálisan mögötte futballozó középpályástól. Ha a tengelyben nem megy, majd a széleken a megszokott játékosok bontanak. Vagy mégsem? Schön Szabolcs, Daniel Stefulj, Bíró Barnabás, Bánáti Kevin és Nfansu Njie is árnyéka önmagának. Lelkileg padlón az együttes, és nem úgy tűnik, mintha ezt tudná kezelni Efraín Juárez. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón már felvetette, nem elsősorban taktikai, hanem hozzáállásbeli gondjai vannak a győrieknek.

A mérkőzést követően a klub egyik alkalmazottja a gyenge játék elismerése mellett azt mondta, minden körülménytől függetlenül péntek reggel is felkel a nap. S valóban így történt. Az ETO 19 éves, bemutatkozó tehetsége, Selyem Bálint harcolta ki az egyenlítés előtt a tizenegyest, a magyar bajnok ETO pedig továbbra is versenyben van Európában. Játéka egyelőre nem sok bizakodásra ad okot, de egyáltalán nem irreális elvárás a Riga kiejtése.