Elkészült az NB II sorsolása, a DVTK Nagykanizsán kezd

Az MLSZ felhívta rá a figyelmet, hogy az NB II 16 csapatos mezőnyében 10 olyan klub található, amely korábban szerepelt az NB I-ben. Az élvonaltól két kelet-magyarországi csapat búcsúzott (DVTK, Kazincbarcika), míg az NB III mindkét feljutója (Nagykanizsa, Gyirmót) a nyugati országrészből érkezett, így a mezőnyben hét kelet-magyarországi és hét nyugat-magyarországi klub mellett két fővárosi együttes szerepel.

Az elmúlt évekhez képest változás, hogy ezúttal már csak a bajnok jut fel biztosan az élvonalba, míg a második helyezett az NB I 11. csapata ellen játszik osztályozót. Az utolsó két helyezett változatlanul kiesik az NB III-ba.

Az 1. fordulóban mindkét feljutó hazai pályán szerepel, az FC Nagykanizsa ráadásul a DVTK-t fogadja, míg a Gyirmót FC Győr vendége az Aqvital FC Csákvár lesz.

NB II, 2026–2027

AZ ELSŐ HÁROM FORDULÓ MENETRENDJE

1. FORDULÓ

Július 26., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár

Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC

Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

FC Ajka–Kecskeméti TE

Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Szentlőrinc–Karcagi SC

FC Nagykanizsa–DVTK

2. FORDULÓ

Augusztus 2., vasárnap

Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

DVTK–Szentlőrinc

Karcagi SC–Soroksár SC

Mezőkövesd Zsóry–FC Ajka

Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

Szeged-Csanád GA–BVSC

Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár

HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr

3. FORDULÓ

Augusztus 9., vasárnap

Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC

Tiszakécskei LC–Mezőkövesd Zsóry

BVSC–Kecskeméti TE

Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád GA

FC Ajka–Karcagi SC

Soroksár SC–DVTK

Szentlőrinc–FC Nagykanizsa

Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny



A további fordulók menetrendjét itt ismerhetik meg!

