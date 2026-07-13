Az egyetlen vidéki női bajnokcsapat visszalép az NB I-től

„A Viktória FC 33 éves története ezennel véget ért. Egy fejezet lezárult. Harminchárom év, ebből megszakítás nélkül 27 az első osztályban. Két magyar bajnoki cím, hét ezüstérem, hat bronzérem az NB I-ben, három Magyar Kupa-győzelem és két ezüstérem” – írta közösségi oldalán a szombathelyi egyesület, amely az előző idényben tizedikként zárt a Simple Ligában.

Az élvonal 2026–2027-es küzdelmeitől visszalépő klub a bejegyzés szerint játékost adott az olasz Internaziolaléba, a német Wolfsburgnak, Werder Bremennek, Bayern Münchennek, a svájci Baselnek, továbbá a válogatottnak 44, az utánpótlás válogatottaknak pedig közel száz futballistát.

A Viktória FC legnagyobb sikerét a 2004-es és a 2009-es bajnoki cím jelentette.