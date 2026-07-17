Nemzeti Sportrádió

Országos razzia – labdarúgó-vezetőket vettek őrizetbe Törökországban

2026.07.17. 13:41
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Akin Gürlek (Fotó: AFP)
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bunda fogadási csalás Törökország
Országos razzia során több török labdarúgó-vezetőt őrizetbe vettek illegális sportfogadás és bundázás gyanújával.

 

Az állami hírügynökség jelentése szerint a 17 őrizetbe vett személy között olyan elöljárók is vannak, akik híres isztambuli kluboknál, a Galatasaraynál és a Besiktasnál dolgoznak. 

Akin Gürlek török igazságügyi miniszter az X-en arról számolt be, hogy a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásáért felelős központi hatóság elemezte egyes klubvezetők fogadási tevékenységre vonatkozó adatait, és az ezek alapján feltárt információk birtokában hajtotta végre az akciókat. Hozzátette: a jogi eljárásokat a legnagyobb gondossággal folytatják le a sportág hitelességének megőrzése érdekében. 

A török labdarúgás tavaly óta mély válságban van a játékvezetők, játékosok és klubvezetők érintettségével járó illegális sportfogadások miatt. Októberben a szövetség azt közölte, hogy 152 játékvezető kötött fogadásokat. 

A későbbi vizsgálatok kiterjedtek a klubokra és a játékosokra is, és az érintettek köre folyamatosan bővült. Több mint ezer, különböző szintű bajnokságokban szereplő futballista játékjogát függesztették fel. Köztük vannak olyanok is, akik élvonalbeli klubokban – a Galatasarayban, a Fenerbahçében, a Beşiktaşban és a Trabzonsporban – játszanak.

Decemberben 29 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, köztük Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke és a szövetség egyik tisztségviselője ellen.

 

bunda fogadási csalás Törökország
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