Országos razzia – labdarúgó-vezetőket vettek őrizetbe Törökországban

Az állami hírügynökség jelentése szerint a 17 őrizetbe vett személy között olyan elöljárók is vannak, akik híres isztambuli kluboknál, a Galatasaraynál és a Besiktasnál dolgoznak.

Akin Gürlek török igazságügyi miniszter az X-en arról számolt be, hogy a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásáért felelős központi hatóság elemezte egyes klubvezetők fogadási tevékenységre vonatkozó adatait, és az ezek alapján feltárt információk birtokában hajtotta végre az akciókat. Hozzátette: a jogi eljárásokat a legnagyobb gondossággal folytatják le a sportág hitelességének megőrzése érdekében.

A török labdarúgás tavaly óta mély válságban van a játékvezetők, játékosok és klubvezetők érintettségével járó illegális sportfogadások miatt. Októberben a szövetség azt közölte, hogy 152 játékvezető kötött fogadásokat.

A későbbi vizsgálatok kiterjedtek a klubokra és a játékosokra is, és az érintettek köre folyamatosan bővült. Több mint ezer, különböző szintű bajnokságokban szereplő futballista játékjogát függesztették fel. Köztük vannak olyanok is, akik élvonalbeli klubokban – a Galatasarayban, a Fenerbahçében, a Beşiktaşban és a Trabzonsporban – játszanak.

Decemberben 29 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, köztük Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke és a szövetség egyik tisztségviselője ellen.