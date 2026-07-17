Kedden lép pályára az ETO FC; a Sport1 adja a Ferencváros csütörtöki meccsét
Az ETO FC labdarúgócsapata a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy kedden lép pályára a Konferencialiga második fordulójban a luxemburgi Atert Bissen otthonában.
Az Atert Bissen kéréssel fordult az UEFA-hoz, hogy az ETO FC elleni Konferencialiga-mérkőzését csütörtökről keddre hozhassa előre, és az európai szövetség ennek helyt adott. A luxemburgi összecsapás így július 21-én 20.15-kor kezdődik.
A Ferencváros csütörtökön lép pályára a Twente vendégeként az Európa-liga második selejtezőkörében, és a 20 órakor kezdődő mérkőzést a Sport1 közvetíti.
A Debrecen csütörtökön 18 órától fogadja az örmény Pjunik Jerevánt a Nagyerdei Stadionban. A Paks már korábban bejelentette, hogy csütörtökön 20 órakor kezd a Panathinaikosz ellen.
Legfrissebb hírek