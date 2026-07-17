Nemzeti Sportrádió

Kedden lép pályára az ETO FC; a Sport1 adja a Ferencváros csütörtöki meccsét

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.17. 10:49
null
Az ETO FC kedden lép pályára Luxemburgban (Fotó: Török Attila)
Címkék
ETO FC Konferencialiga UEFA Európa-liga Ferencváros
Az ETO FC labdarúgócsapata a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy kedden lép pályára a Konferencialiga második fordulójban a luxemburgi Atert Bissen otthonában.

Az Atert Bissen kéréssel fordult az UEFA-hoz, hogy az ETO FC elleni Konferencialiga-mérkőzését csütörtökről keddre hozhassa előre, és az európai szövetség ennek helyt adott. A luxemburgi összecsapás így július 21-én 20.15-kor kezdődik.

A Ferencváros csütörtökön lép pályára a Twente vendégeként az Európa-liga második selejtezőkörében, és a 20 órakor kezdődő mérkőzést a Sport1 közvetíti.

A Debrecen csütörtökön 18 órától fogadja az örmény Pjunik Jerevánt a Nagyerdei Stadionban. A Paks már korábban bejelentette, hogy csütörtökön 20 órakor kezd a Panathinaikosz ellen.

 

ETO FC Konferencialiga UEFA Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Férfi kézi: izlandi, szlovén és dán ellenfelet kapott a Tatabánya az Európa-ligában

Kézilabda
31 perce

Konferencialiga, selejtező, 2026–2027

Európa-konferencialiga
33 perce

Dicstelen szereplésről írt a szerb sajtó a Ferencváros elleni Európa-liga-búcsú után – lapszemle

Európa-liga
4 órája

„Pályafutásom legfájóbb meccse volt” – Szűcs Kornél a Ferencváros elleni El-kiesés után

Európa-liga
5 órája

Dibusz nem elégedett a játékkal, a Twente ellen ez nem fér bele

Európa-liga
12 órája

Borbély Balázs: A második félidő elején túlzottan lassúak, körülményesek voltunk

Európa-liga
12 órája

Zachariassen: Igyekszünk minél jobban megérteni az új játékrendszert

Európa-liga
13 órája

A korán emberelőnybe kerülő Ferencváros három góllal győzte le hazai pályán a Vojvodinát

Európa-liga
13 órája