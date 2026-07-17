Kedden lép pályára az ETO FC; a Sport1 adja a Ferencváros csütörtöki meccsét

Az Atert Bissen kéréssel fordult az UEFA-hoz, hogy az ETO FC elleni Konferencialiga-mérkőzését csütörtökről keddre hozhassa előre, és az európai szövetség ennek helyt adott. A luxemburgi összecsapás így július 21-én 20.15-kor kezdődik.

A Ferencváros csütörtökön lép pályára a Twente vendégeként az Európa-liga második selejtezőkörében, és a 20 órakor kezdődő mérkőzést a Sport1 közvetíti.

A Debrecen csütörtökön 18 órától fogadja az örmény Pjunik Jerevánt a Nagyerdei Stadionban. A Paks már korábban bejelentette, hogy csütörtökön 20 órakor kezd a Panathinaikosz ellen.