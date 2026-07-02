A Puskás Akadémiától igazolt a Nyíregyháza – hivatalos

„Dala Martin a Szpari játékosa. Klubunk mindenben megállapodott a Puskás Akadémiával, így a fiatal kapus azok után, hogy tavasszal már kölcsönben Nyíregyházán szerepelt, a Spartacus játékosa lett” – adta hírül a nyiregyhazaspartacus.hu.

A székesfehérvári születésű Dala Martin először a 2023–2024-es idényben szerepelt Nyíregyházán, akkor még az NB II-ben, a Videoton kölcsönjátékosaként. Tavaly a Puskás Akadémiához igazolt és idén februárban már a felcsútiak adták ismét kölcsön Nyíregyházára, melynél tavasszal három NB I-es meccsen védett, egyébként eddig összesen 25 élvonalbeli mérkőzésen játszott a 22 éves kapus.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)

Távozók: Szlobodan Babics (szerb, Szutjeska Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Katona Levente