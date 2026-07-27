Egy hónapja a vb-n ünnepelték a curacaói kapust, most a félpályáról kapott gólt

Bő egy hónappal ezelőtt még a curacaói válogatott teljesítményétől volt hangos a sajtó a labdarúgó-világbajnokságon, egészen pontosan annak kapusa, Eloy Room került a címlapokra, miután az Ecuador elleni csoportmeccsen 15 védést mutatott be, ezzel fő letéteményese volt a karibi szigetország első vb-pontszerzésének és ki is érdemelte a mérkőzés legjobbja címet a FIFA-nál.

Vasárnap aztán ismét a címlapokra került Eloy Room, ám ezúttal ellenkező előjellel. Az amerikai másodosztályban szereplő Miami FC-nél védő kapus a Tampa Bay Rowdies elleni meccs 80. percében 2–2-es állásnál kissé elkóricált a kapujából, amit a Tampa olasz középpályása, Marco Micaletto kiszúrt és a kezdőkörből a kétségbeesetten visszafelé igyekvő kapus fölött be is ívelte a labdát az üres kapuba.

Room hibája a Miami pontszerzésébe került, a hátralévő játékidőben ugyanis a hazaiak már nem tudtak egyenlíteni. Íme a gól videón: