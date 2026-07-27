Nemzeti Sportrádió

Egy hónapja a vb-n ünnepelték a curacaói kapust, most a félpályáról kapott gólt

H. Á.H. Á.
2026.07.27. 06:32
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Room Ecuador ellen fogott mint a friss festék, most elbambult (Fotó: Getty Images)
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Eloy Room Miami FC potyagól Curacao
Egy hónapja még a vébén ünnepeltük Eloy Roomot, a curacaói válogatott kapusát, aki Ecuador ellen 15 védéssel járult hozza csapata gól nélküli döntetlenjéhez és így hazája pontszerzéséhez. Vasárnap klubjával, a Miami FC-vel volt meccse, s a Tampa Bay Rowdies elleni másodosztályú bajnoki után ismét a címlapokra került – ellenkező előjellel.

Bő egy hónappal ezelőtt még a curacaói válogatott teljesítményétől volt hangos a sajtó a labdarúgó-világbajnokságon, egészen pontosan annak kapusa, Eloy Room került a címlapokra, miután az Ecuador elleni csoportmeccsen 15 védést mutatott be, ezzel fő letéteményese volt a karibi szigetország első vb-pontszerzésének és ki is érdemelte a mérkőzés legjobbja címet a FIFA-nál. 

Vasárnap aztán ismét a címlapokra került Eloy Room, ám ezúttal ellenkező előjellel. Az amerikai másodosztályban szereplő Miami FC-nél védő kapus a Tampa Bay Rowdies elleni meccs 80. percében 2–2-es állásnál kissé elkóricált a kapujából, amit a Tampa olasz középpályása, Marco Micaletto kiszúrt és a kezdőkörből a kétségbeesetten visszafelé igyekvő kapus fölött be is ívelte a labdát az üres kapuba.

Room hibája a Miami pontszerzésébe került, a hátralévő játékidőben ugyanis a hazaiak már nem tudtak egyenlíteni. Íme a gól videón:

 

Eloy Room Miami FC potyagól Curacao
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