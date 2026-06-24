Nemzeti Sportrádió

Újra belga sportigazgatója lesz az ETO-nak

N. T.N. T.
2026.06.24. 22:39
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Van Praet az ETO új sportigazgatója (Fotó: eto.hu)
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NB I ETO FC Sander Van Praet labdarúgó NB I
A labdarúgó NB I legutóbbi bajnoka, az ETO FC hivatalos honlapján adta hírül, hogy a 40 éves belga Sander Van Praet foglalja el a sportigazgatói pozíciót. Legutóbb a nemzetközi Double Pass cégnél dolgozott.

 

Mint ismert, a bajnoki cím megszerzése után Borbély Balázs vezetőedző mellett Steven Vanharen sportigazgató is távozott az ETO-tól, előbbi a Ferencvároshoz, utóbbi az izraeli Maccabi Tel-Avivhoz

A magyar klubnál marad a belga vonal, ugyanis Vanharent az általa javasolt Sander Van Praet követi a poszton. Az UEFA A-licenccel rendelkező szakemberről az eto.hu bemutatása kiemeli, hogy erősen kötődik az edzőképzéshez, az akadémiai futballhoz és a tehetségfejlesztéshez. Karrierje elején a KV Mechelen utánpótlásában dolgozott edzőként, majd Szaúd-Arábiában, az Al-Ahli akadémiáján vállalt szakmai vezetői feladatokat. Később a szaúdi futballban sportkoordinátori szerepkörben is dolgozott, majd visszatért Belgiumba, ahol ismét a KV Mechelen kötelékében tevékenykedett, többek között az akadémiai edzői munka irányításához kapcsolódó feladatkörben.

Pályafutásának fontos állomása volt a Beerschot VA (az elődje, Vanharen is megfordult a klubnál), ahol sportkoordinátorként, majd technikai menedzserként dolgozott. Ebben a pozícióban már közvetlenül kapcsolódott a felnőtt profi futball működéséhez, a játékoskeret kialakításához, az átigazolási folyamatokhoz és a klub sportszakmai irányvonalának meghatározásához is. A Beerschotnál eltöltött időszak azért is lényeges, mert Van Praet itt nemcsak utánpótlás- vagy képzési oldalról szerzett tapasztalatot, hanem első csapatos, versenysport-környezetben is részt vett a döntés-előkészítésben és a sportstratégiai folyamatokban.

Az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futballszakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott, amely a világ számos országában működik együtt klubokkal, ligákkal és szövetségekkel.

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