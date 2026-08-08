Gulácsiék legyőzték Sallaiékat: Galatasaray–Villarreal 1–2

Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget a török csapatban, és jobbhátvédként 84 percet játszott. Gulácsi Péter a második félidőben állt be, amikor a spanyolok már 2–1-re vezettek.

Sallai ugyan nem szerzett gólt, de más sem a hazai csapatban, és a vendégek sem találtak be újból. Így tehát Gulácsiék 2–1-es győzelmet arattak.

A Real Betis és a Bournemouth 2–2-es döntetlenje során Tóth Alex is lehetőséget kapott, a magyar válogatott középpályás végigjátszotta a második félidőt.

A Barcelona, a Nottingham Forest és az Udinese különleges tornán játszott szombaton Udinében. Az egyetlen nap alatt megrendezett eseményen a csapatok mind a két ellenfelükkel játszottak egy-egy meccset, amik rendhagyó módon csak 45 percig tartottak.

Az Udinese 1–0-ra legyőzte a Nottinghamet, és a Barcelona is ugyanekkora különbséggel nyert az angolok ellen. Így a késő esti Barca–Udinese csata amolyan döntőként is funkcionált. Ezt az olasz házigazda pont a 45. percben szerzett góllal megnyerte. Így tehát az első az Udinese lett, a 2. a Barcelona és a 3. a Nottingham Forest.

Yaakobishvili Áron mind a két találkozón ott ült a cserepadon, nem kapott játéklehetőséget Wojciech Szczesny mögött a kapusposzton.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Galatasaray (török)–Villarreal (spanyol) 1–2 (Osimhen 5., ill. Ayoze Pérez 3., – 11-esből, Mikautadze 41.)

Udinese (olasz)–Nottingham Forest (angol) 1–0 (Solet 28.) – 45 perces meccs

FC Barcelona (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 1–0 (Raphinha 45.) – 45 perces meccs

FC Barcelona (spanyol)–Udinese (olasz) – 0–1 (Bayo 45.) – 45 perces meccs

Real Betis (spanyol)–AFC Bournemouth (angol) 2–2 (Isco 57., Fornals 81., ill. Tavernier 41., Evanilson 60.)

Napoli (olasz)–Celta Vigo (spanyol) 1–1 (Di Lorenzo 11., ill. Jutgla 65.)

