Nemzeti Sportrádió

Gulácsiék legyőzték Sallaiékat: Galatasaray–Villarreal 1–2

R. P.R. P.
2026.08.08. 22:15
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Fotó: Getty Images
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Gulácsi Péter Galatasaray Villarreal Sallai Roland
Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen Iszatmbulban a Villarreal 2–1-re legyőzte a Galatasarayt. Sallai Roland 84 percet játszott, Gulácsi végigvédte a második félidőt.

Sallai Roland kezdőként kapott lehetőséget a török csapatban, és jobbhátvédként 84 percet játszott. Gulácsi Péter a második félidőben állt be, amikor a spanyolok már 2–1-re vezettek.

Sallai ugyan nem szerzett gólt, de más sem a hazai csapatban, és a vendégek sem találtak be újból. Így tehát Gulácsiék 2–1-es győzelmet arattak.

A Real Betis és a Bournemouth 2–2-es döntetlenje során Tóth Alex is lehetőséget kapott, a magyar válogatott középpályás végigjátszotta a második félidőt. 

A Barcelona, a Nottingham Forest és az Udinese különleges tornán játszott szombaton Udinében. Az egyetlen nap alatt megrendezett eseményen a csapatok mind a két ellenfelükkel játszottak egy-egy meccset, amik rendhagyó módon csak 45 percig tartottak.

Az Udinese 1–0-ra legyőzte a Nottinghamet, és a Barcelona is ugyanekkora különbséggel nyert az angolok ellen. Így a késő esti Barca–Udinese csata amolyan döntőként is funkcionált. Ezt az olasz házigazda pont a 45. percben szerzett góllal megnyerte. Így tehát az első az Udinese lett, a 2. a Barcelona és a 3. a Nottingham Forest.

Yaakobishvili Áron mind a két találkozón ott ült a cserepadon, nem kapott játéklehetőséget Wojciech Szczesny mögött a kapusposzton.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Galatasaray (török)–Villarreal (spanyol) 1–2 (Osimhen 5., ill. Ayoze Pérez 3., – 11-esből, Mikautadze 41.)
Udinese (olasz)–Nottingham Forest (angol) 1–0 (Solet 28.) – 45 perces meccs
FC Barcelona (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 1–0 (Raphinha 45.) – 45 perces meccs
FC Barcelona (spanyol)–Udinese (olasz) – 0–1 (Bayo 45.) – 45 perces meccs
Real Betis (spanyol)–AFC Bournemouth (angol) 2–2 (Isco 57., Fornals 81., ill. Tavernier 41., Evanilson 60.)
Napoli (olasz)–Celta Vigo (spanyol) 1–1 (Di Lorenzo 11., ill. Jutgla 65.)
 

 

Gulácsi Péter Galatasaray Villarreal Sallai Roland
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