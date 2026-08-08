NB I: három góllal vezet a Vasas, ráadásul megfogyatkozott a ZTE

NB I

3. FORDULÓ

Vasas FC–Zalaegerszeg 3–0 – ÉLŐ

Budapest, Fáy utca. Tv: M4 Sport. Vezeti: Zimmermann (Vígh-Tarsonyi, Rózsa D.)

Vasas: Engedi – Pávkovics, Ilyinbor, Csóka D., Doktorics – Rab, Sztojka – Kovácsréti, Urblík J., Tóth M. – Koszta. Vezetőedző: Erős Gábor.

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (D. López, 62.), Peraza, Diogo Silva, Garai (Arthur Henrique, a szünetben) – Kiss B. (Rózsa M., 54.), Amato, Szendrei, Calderón – Skribek (Babos B., 62.), Maxsuell. Vezetőedző: Filipe Celikkaya.

Gólszerző: Koszta (1., 56.), Urblík J. (7.)

Sárga lap: Amato (28.), Doktorics (33.)

Kiállítás: Peraza (49.)

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♦ Ez lesz a jubileumi, 75. mérkőzésük az NB I-ben, az örökmérleg: 33 Vasas-diadal, 20 döntetlen, 21 ZTE-siker. Amikor az angyalföldiek legutóbb, 2022–2023-ban élvonalbeliek voltak, mind a háromszor ikszelt a két csapat. A zalaiak így már hatos nyeretlenségi sorozatban vannak az angyalföldiekkel szemben (4 döntetlen, 2 vereség), az NB I-ben legutóbb több mint 15 évvel ezelőtt, 2010 októberében tudták legyőzni őket (2–1).

♦ 2013 és 2019 között hatszor mérkőztek meg egymással az NB II-ben, ott hatalmas a Vasas fölénye: 5 győzelem, 1 vereség.

♦ A piros-kékek otthonában az NB I-ben csak háromszor tudtak győzni a zalaiak, 1982-ben és 2010-ben 3–2-re, 2001-ben pedig 2–1-re. Az angyalföldiek hazai pályán 26-szor verték meg a ZTE-t, 8-szor döntetlen lett a csata vége, ahogy legutóbb, 2023 májusában is (1–1).

♦ Tétmeccsen máig utoljára idén februárban, Egerszegen, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak, ahol Urblík József tizenegyesből szerzett gólja után Amato és Kiss Bence találatával 2–1-re fordítottak a később a döntőig menetelő zalaiak.

♦ Az újonc Vasas 2 döntetlennel áll, amelyek értékét növeli, hogy ezeket az előző bajnokság arany-, majd ezüstérmese, az ETO és az FTC ellen érte el. Ráadásul a piros-kékek mindkét meccsüket 10 emberrel fejezték be. Hej Viktor büntetése letelt, Hidi M. Sándornak viszont ki kell hagynia ezt a mérkőzést.

♦ A ZTE eddig a végletek csapata: az 1. körben a legnagyobb különbségű vereséget (0–3) szenvedte el az MTK otthonában, majd hétfőn 5–2-re lépte le a Paksot, és a mezőnyben elsőként jutott egy meccsen 5 gólig.

♦ A piros-kékek hazai pályán legutóbb április 20-án a BVSC-től kaptak ki (0–2), azóta tétmeccseken 2 győzelem és 1 döntetlen az otthoni mérlegük.

♦ A Zalaegerszeg az előző 4 házon kívüli bajnokiját elbukta, ráadásul mindig legalább 2 gólt szedett be, 3-szor pedig be sem talált az ellenfelének.