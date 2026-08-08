Női NB I: a Puskás, az MTK, az Újpest, a PMFC és a Vidi nyert nyitányon

Szombaton öt mérkőzéssel megkezdődött a női labdarúgó NB I 2026–2027-es idénye: a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia 6–0-s győzelmet aratott Szekszárdon, az MTK és az Újpest egygólos hazai sikerrel indított, a PMFC simán megverte a DVTK-t, az újonc Videoton pedig 1–0-ra győzött Szegeden.

NŐI LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Újpest FC–Astra HFC 2–1

MTK Budapest–Kispest Honvéd FC 1–0

Pécsi MFC–Diósgyőri VTK 4–1

Szekszárd FC–Puskás Akadémia FC 0–6

Kész-St. Mihály Szeged–Videoton FC Fehérvár 0–1

Az ETO FC–FTC mérkőzést szeptember 30-án játsszák le.