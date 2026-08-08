Nemzeti Sportrádió

Fradi–Real 1–2, és mindenki örül neki; Mindig legyen sprintfutam!

L. PAP ISTVÁNL. PAP ISTVÁN
2026.08.08. 23:35
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FTC José Mourinho NS-ajánló

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Gólt lőtt, de így is kikapott a Ferencváros a Realtól. A 20 ezer néző előtt lejátszott nyári slágermeccs valamennyi fontos esemény mellett a négyoldalas Címlapsztoriban Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának kulisszatitkai, a Mourinho által bevetett madridi fiatalok, a portugál mester madridi rendszabályai, a Real korábbi magyarjai és a királyi klub magyar csapatok ellen vívott egykori meccsei is helyet kapnak.

Minden F1-es hétvégére sprintfutamot! Az Alpine Formula–1-es csapatának tanácsadója, Flavio Briatore a napokban nagyinterjút adott a The Race magazinnak, amelyben a francia alakulat jelene és jövője mellett szóba kerültek a sorozatban rejlő lehetőségek is, ezzel kapcsolatban az olasz elmondta, átalakítaná a hétvégék lebonyolítását… Beke Zsombor összeállítása.

Az atlétikai Eb teljes programja és legizgalmasabb párharcai. Hétfőtől Birminghamben szekérderéknyi magyarral rendezik az idei Európa-bajnokságot – megalapozott éremreményekkel. A Nemzeti Sport tudósítója, Szendrei Zoltán az elutazás előtt számba vette, mely számokban várható a legkiélezettebb küzdelem.

…és még: Válóbronz a végére a nyílt vízi Eb-n; Csapataranyak és egyéni érmek az öttusa Eb-n; Keresztes Krisztián a Greuther Fürth vezére lehet.

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FTC José Mourinho NS-ajánló
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