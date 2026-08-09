Szélesi: Értékes ez a győzelem, már csak azért is, mert újpesti részről ebben nagyon régen volt részünk

Kisvárda–Újpest 2–4

Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Kétszer visszajött csapata a mérkőzésbe, mégis veszített. Miért?

– Nem azt terveztük, hogy futni kell az eredmény után. Az első felívelésből máris gólt kaptunk, holott tudtuk, hogy az ilyen beindulásokat gyakorta alkalmazza az ellenfél. Az egyenlítést követően is hibát hibára halmoztunk.

– Jobb képességű ellenféllel találták szemben magukat?

– Jobb erőkből áll az Újpest, de ezeket a gólokat azért el lehetett volna kerülni.

– Christián Herc három meccsen három gólt szerzett, mennyire rontja le, hogy a második gól előtt a félpályáról rúgta szögletre a labdát?

– Nyilván választhatott volna más megoldást, mondjuk azt, hogy bedobásra ment, de nem tudjuk, mi generálta a döntését, úgy tűnt, előtte kapott egy rúgást. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy ha csak lehet, kerüljük a szögleteket és a szabadrúgásokat a tizenhatos környékén, mert azokban nagyon erős az Újpest. Nemcsak Herc hibája okozta azt a gólt, nem figyeltünk a szögletet követő legurításra sem. Mindenesetre az, hogy a szlovák középpályásunk már három gólnál jár, dicséretes, talán még jobb teljesítményre lesz képes, ha fizikailag jobban utoléri magát.

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Hányszor kellett megnyerni ezt a mérkőzést? Minimum kétszer?

– Igen. Tanulság, hogy nem elég végig koncentráltan futballozni és támadásban remekelni, a védekezésben is meg kell lennie a hatékonyságnak, ami stabilitást ad a megszerzett előnyünknek. Ettől függetlenül nagyon értékes ez a győzelem, már csak azért is, mert újpesti részről ebben nagyon régen volt részünk. Szervezett, fizikailag erős, jól felkészített csapattal találtuk szemben magunkat, ezért is fontos, hogy a legutóbbi hazai győzelmünkhöz hozzá tudtunk tenni még egyet.

– Nyíregyházán hiányolta az agresszivitást – ilyen az, amikor a szögleteknél jól mennek a dolgok?

– Módosítottunk a rögzített játékhelyzeteken védekezésben és támadásban egyaránt. Örülök neki, hogy szögletből összejött a gól, ezek a szituációk nyerők lehetnek, érdemes velük foglalkozni. A stáb valamennyi tagja kivette ebből a részét, mindenki nagy odaadással végzi a munkáját.

– A szurkolók ilyen gólerős csapatra számíthatnak a folytatásban is?

– Az önbizalom nagy részét az adja meg, hogy érzik a játékosok magukban az erőt, hiszen jó fizikai állapotban vannak. Az első meccs tapasztalatait felhasználva igyekeztünk előrelépni, kezdjük elkapni a fonalat és csapatként működni.