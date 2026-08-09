Szélesi: Értékes ez a győzelem, már csak azért is, mert újpesti részről ebben nagyon régen volt részünk

Kisvárda–Újpest 2–4
Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Kétszer visszajött csapata a mérkőzésbe, mégis veszített. Miért?
– Nem azt terveztük, hogy futni kell az eredmény után. Az első felívelésből máris gólt kaptunk, holott tudtuk, hogy az ilyen beindulásokat gyakorta alkalmazza az ellenfél. Az egyenlítést követően is hibát hibára halmoztunk.
– Jobb képességű ellenféllel találták szemben magukat?
– Jobb erőkből áll az Újpest, de ezeket a gólokat azért el lehetett volna kerülni.
– Christián Herc három meccsen három gólt szerzett, mennyire rontja le, hogy a második gól előtt a félpályáról rúgta szögletre a labdát?
– Nyilván választhatott volna más megoldást, mondjuk azt, hogy bedobásra ment, de nem tudjuk, mi generálta a döntését, úgy tűnt, előtte kapott egy rúgást. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy ha csak lehet, kerüljük a szögleteket és a szabadrúgásokat a tizenhatos környékén, mert azokban nagyon erős az Újpest. Nemcsak Herc hibája okozta azt a gólt, nem figyeltünk a szögletet követő legurításra sem. Mindenesetre az, hogy a szlovák középpályásunk már három gólnál jár, dicséretes, talán még jobb teljesítményre lesz képes, ha fizikailag jobban utoléri magát.
Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Hányszor kellett megnyerni ezt a mérkőzést? Minimum kétszer?
– Igen. Tanulság, hogy nem elég végig koncentráltan futballozni és támadásban remekelni, a védekezésben is meg kell lennie a hatékonyságnak, ami stabilitást ad a megszerzett előnyünknek. Ettől függetlenül nagyon értékes ez a győzelem, már csak azért is, mert újpesti részről ebben nagyon régen volt részünk. Szervezett, fizikailag erős, jól felkészített csapattal találtuk szemben magunkat, ezért is fontos, hogy a legutóbbi hazai győzelmünkhöz hozzá tudtunk tenni még egyet.
– Nyíregyházán hiányolta az agresszivitást – ilyen az, amikor a szögleteknél jól mennek a dolgok?
– Módosítottunk a rögzített játékhelyzeteken védekezésben és támadásban egyaránt. Örülök neki, hogy szögletből összejött a gól, ezek a szituációk nyerők lehetnek, érdemes velük foglalkozni. A stáb valamennyi tagja kivette ebből a részét, mindenki nagy odaadással végzi a munkáját.
– A szurkolók ilyen gólerős csapatra számíthatnak a folytatásban is?
– Az önbizalom nagy részét az adja meg, hogy érzik a játékosok magukban az erőt, hiszen jó fizikai állapotban vannak. Az első meccs tapasztalatait felhasználva igyekeztünk előrelépni, kezdjük elkapni a fonalat és csapatként működni.
Vasas–ZTE 5–0
Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője
– A mérkőzés elején kegyetlenül kihasználták az ellenfél hibáit, egy pillanatig sem volt kérdés, ki győz.
– Úgy kezdte a csapat a mérkőzést, ahogy minden edző szeretné, működött, amit elterveztünk védekezésben és támadásban is. Öt gólt láttunk, boldogok lehetünk, az Illovszky-stadion közönsége jókedvűen mehetett haza a mérkőzésről.
– Az agresszív letámadás mennyire könnyítette meg az utat a sikerhez?
– Minden nap dolgozunk azon, hogy legyen önbizalmuk a játékosoknak. Fegyelmezetten zártuk le a pálya középső részét, a két szélsőnk, ha arra volt szükség, védekezett, méghozzá rendkívül jól. A ZTE jó abban, hogy gyorsan támadásba lendül, így mindent összevetve büszke vagyok arra, hogy ilyen különbséggel nyertünk.
– Három mérkőzésen hét gólt szerzett a csapat, döntetlent játszott az előző évi aranyérmes ETO-val és az ezüstérmes Fradival, most kiütötte a ZTE-t: elégedett?
– Hét gólt szereztünk úgy, hogy az Üllői úton nem találtunk be, de ott sem csak védekeztünk, voltak lehetőségeink. Az ETO ellen kétszer egyenlítettünk, a fegyelmezett védekezés mellett kreatív volt a támadófutball. Most, hogy legyőztük a ZTE-t, nem esünk hasra magunktól, tisztában vagyunk azzal, hogy van még hátra harminc mérkőzés, vannak céljaink, próbáljuk minél jobb eredménnyel elérni őket.
Filipe Celikkaya, a Zalaegerszeg vezetőedzője
– Ennél rosszabbul aligha kezdhettek volna: mi nem működött a találkozó elején?
– Nem olyan egyszerű összefoglalni a látottakat, öt nullás vereséget szenvedtünk, nem voltunk elég jól felkészülve, és ez főleg az első tizenöt percben látszott. A félidőben kicsit átszerveztük a játékot, mindenképpen góllövésre kellett törekedni, sajnos nem jött össze. Nagyon rossz nap ez nekünk, persze, van ilyen az életben.
– A szünetben kétgólos hátránynál mire hívta fel leginkább a játékosai figyelmét?
– Többek között arra, hogy sokszor túl távol vannak a labdától. Sikerült is bizonyos esetekben javulni, egy-két lehetőséget kialakítani. Nem volt erő a befejezésekben, jött a kiállítás, egy ilyen helyzetet lelkileg sem könnyű feldolgozni.
– Hétfőn a csapat parádézott a Paks ellen, ezúttal meg sem tudta közelíteni azt a teljesítményét – mit kell tenni, hogy ne legyen kétarcú a ZTE?
– Folytatni kell a munkát, fejleszteni a játékosok és a csapat technikai és taktikai repertoárját. Sok új játékos érkezett hozzánk, idő kell ahhoz, amíg elsajátítják az elvárt játékstílust.
NB I
3. FORDULÓ
Augusztus 7., péntek
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–3
Augusztus 8., szombat
Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC 5–0
Kisvárda Master Good–Újpest FC 2–4
Augusztus 9., vasárnap
15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
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ETO FC–Ferencvárosi TC