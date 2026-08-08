Pinezits Máté: Zavar, hogy a butaságunkkal megajándékoztuk az ellenfelet

PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Inkább érett a harmadik MTK-gól, mint felcsúti – mégis a PAFC-é lett a három pont.

– Az első félidőben két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, pedig megvoltak a helyek, létszámfölények és megosztások, amelyekkel megbontottuk az ellenfelet, de kevesebb helyzetet alakítottunk ki. A félidőben ugyanazt kértem a srácoktól, mint az első félidőben, mert látszott, működik a játékunk. Ezután megvoltak a lehetőségeink, gólokat szereztünk, de aki nézte a meccset, láthatja, milyen felfogásban és szinten futballoznak a srácok. Büszke vagyok rájuk, szívet melengetően küzdenek, de zavar, hogy a butaságunkkal megajándékoztuk az ellenfelet.

– Felkészült arra a csapat, ha esetleg két jó formában lévő fiatalja, Kerezsi Zalán vagy Jurek Gábor közül valakit elveszít?

– Volt már elég távozónk nyáron, úgyhogy ezzel nem szeretnék foglalkozni. Örülök annak, hogy eredményesen és jól játszanak.

– Mit lehet tudni Ilia Beriasvili állapotáról?

– Egyelőre nem sokat, csak azt, hogy kórházban van. Az biztos, hogy nagy fájdalmak közepette kellett elhagynia a stadiont. Egyébként Stipe Radic fejsérülést szenvedett meccs közben, nem akartunk kockáztatni, illetve olyan szinten betoltuk az ellenfelet a kapu elé, hogy inkább gyorsabb embert szerettünk volna hátrahozni, ezért cseréltem le.