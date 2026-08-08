Pinezits Máté: Zavar, hogy a butaságunkkal megajándékoztuk az ellenfelet
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Inkább érett a harmadik MTK-gól, mint felcsúti – mégis a PAFC-é lett a három pont.
– Az első félidőben két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, pedig megvoltak a helyek, létszámfölények és megosztások, amelyekkel megbontottuk az ellenfelet, de kevesebb helyzetet alakítottunk ki. A félidőben ugyanazt kértem a srácoktól, mint az első félidőben, mert látszott, működik a játékunk. Ezután megvoltak a lehetőségeink, gólokat szereztünk, de aki nézte a meccset, láthatja, milyen felfogásban és szinten futballoznak a srácok. Büszke vagyok rájuk, szívet melengetően küzdenek, de zavar, hogy a butaságunkkal megajándékoztuk az ellenfelet.
– Felkészült arra a csapat, ha esetleg két jó formában lévő fiatalja, Kerezsi Zalán vagy Jurek Gábor közül valakit elveszít?
– Volt már elég távozónk nyáron, úgyhogy ezzel nem szeretnék foglalkozni. Örülök annak, hogy eredményesen és jól játszanak.
– Mit lehet tudni Ilia Beriasvili állapotáról?
– Egyelőre nem sokat, csak azt, hogy kórházban van. Az biztos, hogy nagy fájdalmak közepette kellett elhagynia a stadiont. Egyébként Stipe Radic fejsérülést szenvedett meccs közben, nem akartunk kockáztatni, illetve olyan szinten betoltuk az ellenfelet a kapu elé, hogy inkább gyorsabb embert szerettünk volna hátrahozni, ezért cseréltem le.
BABÓ Levente, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője
– Fordulatokban nem volt hiány – élvezte a meccset?
– A sajtótájékoztatóra jövet többen is azt mondták nekem, hogy jó meccs volt, pedig én nem éreztem annyira az élvezeti értékét... Mindkét csapat támadófutballt próbált megvalósítani, lehetőségeket kidolgozni, emiatt fordulatos meccs volt, jó reklámja az NB I-nek.
– Mi változott a szünet után?
– Az MTK feltérképezése után láttuk, milyen a játéka, erre szervezett védekezéssel reagáltunk, eleinte kontrákra rendezkedtünk be, majd labdabirtoklásra és masszív védekezésre törekedtünk. A szünet után azonban több elcsúszás volt a csapatunkban, a hazaiak megtalálták a réseket, és kihasználták a fáradtság miatti rossz váltásokat – ez az ő erejüket bizonyítja.
– Elégedett azzal, ahogyan Lamin Colley az első fordulós piros lapja után játszott?
– Persze. Semmi probléma nincs vele, ha valaki kívülről nézi, nehéz esetnek tűnhet, pedig nagyon jó srác. A piros lapja után különmunkát végzett, elég kemény edzést tartottunk neki, mert igényli a munkát. Fantasztikus a hozzáállása, a győztes gólja a válasz a kiállítására.
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–3 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1729 néző. Vezeti: Derdák Marcell (Ország Péter, Nagy Viktor)
MTK: Demjén – Varju, Beriasvili (Belényesi, 22.), Radic (Armalas, 86.), Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek, László K. (Bognár I., a szünetben), Kerezsi – Klausz (Komáromi, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Szolnoki – Dárdai P. (Soisalo, 52.), Duarte (Nissilä, 86.), Okeke, Kern (Varga Zs., 63.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 63.). Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Jurek (52.), Kerezsi (78.), ill. Kern (18.), Harutjunjan (24.), Colley (90+8.)
Sárga lap: Radic (45+2.), László K. (45.+3.), ill. Németh A. (45+2.), Kern (50.), Orján (56.), Okeke (68.)
ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!