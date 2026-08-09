Emlékezetes párharcokkal teli atlétikai Eb-re van kilátás

A simának kinéző versenyszámok, mint amilyen a női és férfi 400 m gát (Emma Zapletalová és Karsten Warholm), a férfi súlylökés (Leonardo Fabbri), a női 5000 és 10 000 m (Nadia Battocletti) mellett szerencsére számos emlékezetesnek ígérkező aranycsatát is láthatunk Birminghamben.

NŐI 400 M

A 2005-ös születésű Lurdes Gloria Manuel a télen megérkezett a legjobbak közé, a fedett pályás vb-n legyőzte ugyanazt a három ellenfelét, akivel az Eb-n is nagy csatát vívhat. A cseh világbajnok a nyáron már 49.37-et is tudott, de az idei európai ranglistát nem ő, hanem Henriette Jaeger vezeti (49.15). A fiatal norvég márciusban elrontotta a vb-t, csak a 7. lett, most szabadtéren szeretne javítani. Ehhez azonban Manuel edzéstársának, a holland Lieke Klavernek és a címvédő lengyel Natalia Bukowieckának is lesz egy-két szava…

FÉRFI 5000 M

Az egy éven át húzódó sérüléséből visszatérő Jakob Ingebrigtsen méltó ellenfélre lelhet a francia Jimmy Gressier személyében, aki a tavalyi tokiói vb-n meglepetésre megnyerte a 10 000 métert és bronzérmes lett 5000-en. Utóbbi távon vállalja a birminghami indulást a még mindig csak 25 éves norvég, aki egyelőre veretlen az Eb-ken. 2018-ban, 2022-ben és 2024-ben is duplázott, az 1500 és az 5000 is az ő sikerével zárult. Ha nem lenne tökéletes állapotban, nem táblázta volna be magát a szezon utolsó hónapjára, úgyhogy kettejük közötti nagy párharcban bízunk.

NŐI 800 M

A nemzetközi sajtót figyelve ez az Eb legjobban várt versenyszáma, amelynek a döntőjére péntek estig kell várni. Az olimpiai bajnok Keely Hodgkinson egy éve ilyenkor még egyeduralkodónak számított 800-on, aztán a tokiói vb-n a kenyai Lilian Odira legyőzte őt. A brit közönségkedvenc fedett pályán megdöntötte a táv világrekordját, amihez meglepetésre a szabadtéri szezonban nem ő járt a legközelebb, hanem Audrey Werro. A 22 éves svájci Stockholmban 1:53.98-as „űridővel” megverte Hodgkinsont, ezzel legalább akkora esélyessé vált az Eb-aranyra, mint riválisa. Ismerve a 800-on első nagy eseményére készülő Femke Broeders-Bol tehetségét és hajráját, őt sem írnánk le ebben a csatában.

FÉRFI TÁVOL

Amikor már elkezdtük volna leírni a távolugrásban már mindent, de tényleg mindent megnyerő Miltiadisz Tentoglut, júliusban két versenyén is 860 centi fölé jutott. A görög bajnokságon elért 866 centis csúcsbeállítása első számú esélyessé teszi őt Birminghamre. Két fiatal riválisa, az olasz világbajnok Mattia Furlani és a bolgár fedett pályás Eb-győztes Bozsidar Szarabojukov mellett a hétpróba világrekordere, Simon Ehammer is megnehezítheti a dolgát.

NŐI HÉTPRÓBA

Két fiatal magyar, Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina a mezőnyben, ha jó (két) napot fognak ki, mindketten ott lehetnek a legjobb tízben vagy a közelében. A rutin és a hazai pálya a kétszeres világbajnok Katarina Johnson-Thompson mellett szólhat, bár az ír Kate O’Connor és a svájci Annik Kälin talán már előtte jár.

FÉRFI KALAPÁCS

Nincs benne semmi túlzás, hogy a kedd este csodálatosnak ígérkezik. Többek között a férfi 100 méter (Illovszky Dominikkal) és a férfi távol aranyérme is ekkor dől el, emellett több magyart láthatunk a stadionban. Kozák Luca és Tóth Anna 100 m gáton, Klekner Hanga rúdugrásban, Enyingi Patrik és Molnár Attila 400 méteren versenyez. Nem mellesleg Halász Bence karrierje nyolcadik „világversenyes” érméért áll dobókörbe. Hogy ez ne a lehető legfényesebb legyen, azért a német Merlin Hummel és az ukrán Mihajlo Kohan akar tenni a legtöbbet.

27. ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

A program (magyar idő szerint)

Hétfő. 11.35: súly, nők, selejtező (Beregszászi Renáta). 11.40: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport (Czeller Gábor, Halász Bence, Szabados Ármin). 11.45: 800 m, férfiak, előfutamok. 12.25: 100 m, nők, előfutamok (Takács Boglárka). 12.30: távol, férfiak, selejtező (Pap Kristóf). 12.55: 400 m, férfiak, előfutamok (Enyingi Patrik, Molnár Attila). 13.20: kalapács, férfiak, B-csoport (Czeller, Halász, Szabados). 13.35: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára). 13.40: súly, férfiak, selejtező. 20.03: súly, nők, döntő. 20.10: kalapács, nők, selejtező, A-csoport (Csatári, Németh). 20.35: 100 m gát, nők, előfutamok (Kozák Luca, Tóth Anna). 20.55: hármas, nők, selejtező. 21.10: 100 m, nők, elődöntő. 21.33: súly, férfiak, döntő. 21.38: kalapács, nők, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin, Németh Zsanett). 21.40: 5000 m, férfiak, döntő. 22.00: 3000 m akadály, nők, előfutamok (Urbán Zita). 22.40: 4x400 m vegyes váltó, döntő. 22.50: 100 m, nők, döntő

Kedd. 11.33: magas, férfiak, selejtező. 11.35: diszkosz, férfiak, A-csoport (Huszák János, Szikszai Róbert). 11.45: 400 m gát, nők, elődöntő. 12.15: 100 m, férfiak, előfutamok (Illovszky Dominik). 12.40: 110 m gát, férfiak, előfutamok (Eszes Dániel). 13.00: diszkosz, férfiak, selejtező, B-csoport (Huszák, Szikszai). 13.05: 800 m, nők, előfutamok. 13.40: 400 m gát, férfiak, előfutamok (Bánóczy Árpád, Molnár Csaba). 20.05: rúd, nők, selejtező (Klekner Hanga). 20.10: kalapács, férfiak, döntő. 20.25: 5000 m, nők, döntő. 20.55: 100 m gát, nők, elődöntő. 21.16: távol, férfiak, döntő. 21.32: 100 m, férfiak, elődöntő. 22.00: 400 m, férfiak, elődöntő. 22.30: 100 m gát, nők, döntő. 22.47: 100 m, férfiak, döntő

Szerda. 11.35: tízpróba, férfiak, 100 m (Gálpál Zsombor). 11.40: diszkosz, nők, selejtező, A-csoport (Kerekes Dóra). 12.05: 400 m, nők, előfutamok. 12.20: tízpróba, férfiak, távol (Gálpál). 12.40: 200 m, nők, előfutamok (Takács Boglárka). 13.00: diszkosz, nők, selejtező, B-csoport (Kerekes). 13.20: 800 m, férfiak, elődöntő. 13.45: tízpróba, férfiak, súly (Gálpál). 13.55: 400 m gát, férfiak, elődöntő. 19.40: tízpróba, férfiak, magas (Gálpál). 20.45: kalapács, nők, döntő. 20.55: 110 m gát, férfiak, elődöntő. 21.20: 200 m, nők, elődöntő. 21.40: hármas, férfiak, selejtező (Szenderffy Dániel). 21.50: 400 m, férfiak, döntő. 22.08: 400 m gát, nők, döntő. 22.22: tízpróba, férfiak, 400 m (Gálpál). 22.47: 110 m gát, férfiak, döntő

Csütörtök. 11.33: tízpróba, férfiak, 110 m gát (Gálpál). 11.55: magas, nők, selejtező (Bátori Lilianna). 12.05: 200 m, férfiak, előfutamok. 12.20: tízpróba, férfiak, diszkosz, A-csoport (Gálpál). 12.30: 3000 m akadály, férfiak, előfutamok (Palkovits István). 13.10: 800 m, nők, elődöntő. 13.30: tízpróba, férfiak, diszkosz, B-csoport (Gálpál). 13.45: 400 m, nők, elődöntő. 14.00: tízpróba, férfiak, rúd, A-csoport (Gálpál). 14.45: tízpróba, férfiak, rúd, B-csoport (Gálpál). 14.48: gerely, férfiak, selejtező, A-csoport. 16.10: gerely, férfiak, selejtező, B-csoport. 19.35: tízpróba, férfiak, gerely, A-csoport (Gálpál). 20.35: tízpróba, férfiak, gerely, B-csoport (Gálpál). 20.40: hármas, nők, döntő. 20.50: rúd, nők, döntő. 21.05: 200 m, nők, elődöntő. 21.29: 3000 m akadály, nők, döntő (Urbán Zita). 21.45: diszkosz, férfiak, döntő. 22.10: tízpróba, férfiak, 1500 m (utolsó szám, Gálpál). 22.28: 800 m, férfiak, döntő. 22.50: 200 m, nők, döntő

Péntek. 11.35: hétpróba, nők, 100 m gát (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina). 11.40: gerely, nők, selejtező, A-csoport (Bogdán Annabella). 11.50: rúd, férfiak, selejtező. 12.05: 4x400 m váltó, férfiak, előfutamok (Magyarország). 12.25: hétpróba, nők, magas (Kriszt, Szűcs). 12.35: 4x400 m váltó, nők, előfutamok. 13.00: gerely, nők, selejtező, B-csoport (Bogdán). 13.05: 1500 m, férfiak, előfutamok. 20.35: hétpróba, nők, súly (Kriszt, Szűcs). 20.45: 10 000 m, nők, döntő. 21.00: magas, férfiak, döntő. 21.30: diszkosz, nők, döntő. 21.40: 400 m gát, férfiak, döntő. 21.55: hétpróba, nők, 200 m (Kriszt, Szűcs). 22.25: 200 m, férfiak, döntő. 22.46: 800 m, nők, döntő

Szombat. 8.30: félmaratoni gyaloglás, férfiak, döntő. 8.30: félmaratoni gyaloglás, nők, döntő (Kovács Alexandra, Spiller Tiziana). 8.30: maratoni gyaloglás, férfiak, döntő (Helebrandt Máté, Tóth Norbert, Venyercsán Bence). 8.30: maratoni gyaloglás, nők, döntő. 11.25: hétpróba, nők, távol (Kriszt, Szűcs). 12.50: távol, nők, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra). 12.55: hétpróba, nők, gerely (Kriszt, Szűcs). 13.15: 1500 m, nők, előfutamok. 13.40: 4x100 m váltó, nők, előfutamok (Magyarország). 14.00: 4x100 m váltó, férfiak, előfutamok. 20.45: hétpróba, nők, 800 m (utolsó szám, Kriszt, Szűcs). 21.01: gerely, férfiak, döntő. 21.07: magas, nők, döntő. 21.10: 400 m, nők, döntő. 21.17: hármas, férfiak, döntő. 21.25: 10 000 m, férfiak, döntő. 22.07: 1500 m, férfiak, döntő. 22.33: 4x100 m váltó, férfiak, döntő. 22.48: 4x100 m váltó, nők, döntő

Vasárnap. 8.30: maratoni, nők, döntő (Körmendi Réka, Szabó Nóra, Tomaschof Kata, Vindics-Tóth Lili Anna). 9.10: maratoni, férfiak, döntő (Lomb Ádám, Szemerei Levente, Tarnai László). 20.30: rúd, férfiak, döntő. 20.55: gerely, nők, döntő. 21.05: távol, nők, döntő. 21.35: 4x100 m vegyes váltó, döntő. 21.50: 3000 m akadály, férfiak, döntő. 22.13: 1500 m, nők, döntő. 22.33: 4x400 m váltó, nők, döntő. 22.48: 4x400 m váltó, férfiak, döntő