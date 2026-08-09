Borbély Balázs: Kellemes érzés a világ egyik legjobb csapata ellen játszani

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a sajtótájékoztatón így értékelt: „Egy nagyobb védést kellett bemutatnom Endrick helyzeténél. Egy jó összjáték után meg tudták bontani a védelmet és bekerültek a tizenhatoson belülre, igyekeztem közel kerülni Endrickhez, aki ballal próbálta átbökni felettem a labdát, de a jobb kezemben elakadt, majd sikerült összeszednem. Összességében jól megszűrtük a madridiak támadásait, nemigen tudták pontosan befejezni az akciókat. Sajnálom, hogy az első félidő végén egy szöglet után előnybe kerültek, de teljesen rendben volt ez a teljesítmény. Mindkét csapat profin játszotta végig a meccset, volt egy-két keményebb belépő, de mindegyik a labdára irányult, nem volt durvaság. Mi is és a Real Madrid is elérte a célját, nagy öröm volt pályára lépni, bízom benne, hogy a szurkolóinknak is nagy élményt jelentett ez a mérkőzés.”

„Taktikailag nem mentünk bele mélyebben a dolgokba, inkább úgy fogtuk fel, hogy legyen ünnep ez a nap. Építkezünk, próbáljuk kialakítani a saját stílusunkat, ami nem mindig sikerül még, vannak jobb meccseink és periódusaink. Rengeteg pozitívumot láttam, volt olyan időszak, amikor irányítottuk a meccset, a játékosok kreatívan és önbizalommal telve játszottak. Örülök annak, hogy Nagy Ádám ismét játszott egy félidőt és annak is, hogy Naby Keita sérülést követően visszatért – jó volt újra látni. Kellemes érzés a világ egyik legjobb csapata ellen játszani, José Mourinho munkáját nagyra becsülöm. Természetesen akadtak hibák is, elemezzük a meccset, és szeretnénk kijavítani a hibákat. Ez a teljesítmény nagy önbizalmat adhat a csütörtöki, Górnik Zabrze elleni Európa-liga-visszavágóra is” – vélte Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a sajtótájékoztatón.