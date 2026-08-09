Borbély Balázs: Kellemes érzés a világ egyik legjobb csapata ellen játszani
Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a sajtótájékoztatón így értékelt: „Egy nagyobb védést kellett bemutatnom Endrick helyzeténél. Egy jó összjáték után meg tudták bontani a védelmet és bekerültek a tizenhatoson belülre, igyekeztem közel kerülni Endrickhez, aki ballal próbálta átbökni felettem a labdát, de a jobb kezemben elakadt, majd sikerült összeszednem. Összességében jól megszűrtük a madridiak támadásait, nemigen tudták pontosan befejezni az akciókat. Sajnálom, hogy az első félidő végén egy szöglet után előnybe kerültek, de teljesen rendben volt ez a teljesítmény. Mindkét csapat profin játszotta végig a meccset, volt egy-két keményebb belépő, de mindegyik a labdára irányult, nem volt durvaság. Mi is és a Real Madrid is elérte a célját, nagy öröm volt pályára lépni, bízom benne, hogy a szurkolóinknak is nagy élményt jelentett ez a mérkőzés.”
„Taktikailag nem mentünk bele mélyebben a dolgokba, inkább úgy fogtuk fel, hogy legyen ünnep ez a nap. Építkezünk, próbáljuk kialakítani a saját stílusunkat, ami nem mindig sikerül még, vannak jobb meccseink és periódusaink. Rengeteg pozitívumot láttam, volt olyan időszak, amikor irányítottuk a meccset, a játékosok kreatívan és önbizalommal telve játszottak. Örülök annak, hogy Nagy Ádám ismét játszott egy félidőt és annak is, hogy Naby Keita sérülést követően visszatért – jó volt újra látni. Kellemes érzés a világ egyik legjobb csapata ellen játszani, José Mourinho munkáját nagyra becsülöm. Természetesen akadtak hibák is, elemezzük a meccset, és szeretnénk kijavítani a hibákat. Ez a teljesítmény nagy önbizalmat adhat a csütörtöki, Górnik Zabrze elleni Európa-liga-visszavágóra is” – vélte Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a sajtótájékoztatón.
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke
Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)
Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)