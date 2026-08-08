Soltész Dominik bízik benne, hogy még nem állt össze az Újpest

Napra pontosan öt évet kell visszamenni az időben.

Kettőezerhuszonegy augusztus 8-án a DVSC az Újpestet fogadta a bajnokság 2. fordulójában, és fordulatos meccsen 2–2-es döntetlent játszott ellene. A hazai együttesben Ugrai Roland cseréjeként a 74. percben, kétgólos vendégvezetésnél lépett pályára, Soltész Dominik, aki az első NB I-es mérkőzést játszotta, így mondani sem kell, jól emlékszik az akkor történtekre. Mindez azért is érdekes, mert szombaton újra a lila-fehérek ellen futballozhat, igaz, már a Kisvárda Master Good játékosaként…

„A dátum nem volt meg a fejemben, nem voltam tisztában vele, hogy szombaton már öt éve lesz az élvonalbeli bemutatkozásomnak… – árulta el Soltész Dominik. – Pályafutásom egyik legnagyobb sikerének tartom, hogy eljutottam az NB I-ig, kisgyerekként mindig is erről álmodtam! Huszti Szabolcs volt akkor a Loki edzője, két góllal vezetett az Újpest, amikor pályára léptem, aztán Tischler Patrik két gólt fejelt, és sikerült otthon tartanunk egy pontot. Azóta sok minden történt, hogy mást ne mondjak a Kisvárdával az elmúlt héten nyertünk Felcsúton a Puskás Akadémia ellen – fontos volt, hogy minél hamarabb megszerezzük az első győzelmünket. Sajnos a rajt nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, a Honvéd a találkozó hajrájában egyenlített, ami azért is volt bosszantó, mert szöglet után kaptunk gólt, márpedig ezekre a játékhelyzetekre fel lehet készülni, és mi ezt rengeteget gyakoroljuk.”

Abban a 2021–2022-es idényben Soltész Dominik 18 bajnokin kapott lehetőséget Debrecenben, utána két évet futballozott Gyirmóton (méghozzá remekül, hiszen 63 találkozón 19 gólt szerzett az NB II-es csapatban), majd 2024 nyarán Kisvárdára igazolt, ahol alapemberré vált: 27 mérkőzésen 3 góllal járult hozzá az élvonalba jutáshoz. Az NB I-ben legutóbb 19 összecsapáson jutott szerephez, s abban bízik, a mostani idényben (amelyben nem mellékesen végigjátszotta az első két bajnokit és már gólpassza is van) jóval több játékpercet gyűjt.

„Van hiányérzet bennünk, hiszen lehetne hat pontunk is, a Honvéd elleni döntetlen után nyilatkoztam is, az a két pont még hiányozhat a bajnokság végén – folytatta Soltész Dominik. – Az Újpestnek átalakulóban van a csapata, ilyenkor idő szükséges ahhoz, hogy összeálljon minden, azonban ha lesz elegendő türelem, ez a keret sokra viheti. Természetesen elsősorban magunkra koncentrálunk, azt a futballt akarjuk játszani, amire képesek vagyunk. Az előző bajnoki esztendőben volt egy sérülésem, amely kettétörte az idényemet, szeretném gyűjtögetni a játékperceket, számomra akkor lenne teljes az idény, ha végig egészséges maradnék, és sokat játszanék. Ami pedig a csapatot illeti, az a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb vívjuk ki a bennmaradást, és ha az megvan, próbálunk minél feljebb kapaszkodni – az Újpest legyőzése sokat segíthetne ebben.”

NB I

3. FORDULÓ

15.30: Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!