Nemzeti Sportrádió

Három kiütés az NB III-ban: a Kaposvár és a Gyula 7–0-ra, a Dorog 6–0-ra győzött

K. Zs.K. Zs.
2026.08.08. 20:31
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Fotó: Dorogi Bányász FC Facebook
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labdarúgó NB III DEAC Dorog Szolnoki MÁV Kaposvár NB III
A Kaposvár, a Gyula és a Dorog kiütéses győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét a labdarúgó NB III-ban: a Rákóczi a Budaörsöt, a Gyula a Sándorfalvát győzte le 7–0-ra a 3. forduló szombati játéknapján, a Dorog a Veszprémet küldte haza 6–0-val. Két meccs után százszázalékos a DEAC, a Gödöllő, az Ózd, a Mosonmagyaróvár, a PMFC és az FTC II is.

LABDARÚGÓ NB III
3. FORDULÓ – szombati mérkőzések
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Gödöllői SK–Hajdúnánás FK 2–0
Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC 1–2
Nyíregyháza Spartacus FC II–DEAC 2–4
Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye 0–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1
Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK 1–2

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE 2–3
ETO Akadémia–Sárisápi BSE 2–3
Bicskei TC–FC Sopron 2–3
Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE 3–2
Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém 6–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest 2–1

 

DÉLKELETI CSOPORT
Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre 2–2
Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE 1–2
Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE 7–0
Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II 2–2
Monor SE–Csepel SC 0–0

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK 2–0
Sárbogárd SE–Budafoki MTE 0–1
Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs 7–0
Érdi VSE–Paksi FC II 3–1
ReBase Majosi SE–Pécsi MFC 1–3
Iváncsa KSE–Dunaújváros FC 3–0 – játék nélkül (az MLSZ adatbázisában még nem szerepel, ezért mi sem tüntettük fel a tabellánkban)

 

A forduló többi mérkőzését vasárnap játsszák le.

Az elhalasztott 2. forduló mérkőzéseit augusztus 12-én és augusztus 19-én rendezik meg.

 

labdarúgó NB III DEAC Dorog Szolnoki MÁV Kaposvár NB III
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